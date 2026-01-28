Jasuko Tamaki ima 95 godina i ne planira u penziju

Ostati godinama u istoj firmi danas se često tumači kao znak stabilnosti i odanosti. Ipak, postoji primer koji daleko prevazilazi savremene predstave o karijeri. Japanka Jasuko Tamaki u 95. godini iza sebe ima gotovo sedam decenija rada - u istoj kompaniji i na istoj poziciji, bez ikakve namere da se povuče u penziju.

Karijera koja traje skoro ceo vek

Jasuko Tamaki rođena je 15. maja 1930. godine. Svoj radni put započela je 1956. godine u japanskoj kompaniji Sanko Indastriz (Sunco Industries), koja se bavi proizvodnjom i prodajom šrafova i industrijske opreme. Od prvog dana pa do danas, ostala je verna istom poslodavcu. Tokom tog perioda bila je svedok rasta firme - od male trgovačke kuće sa dvadesetak zaposlenih do ozbiljne kompanije koja danas zapošljava više od 430 ljudi.

Ginisov rekord za najstariju kancelarijsku menadžerku

Zbog neprekidnog radnog staža i aktivne uloge u firmi, Jasuko Tamaki je u novembru 2020. godine ušla u Ginisovu knjigu rekorda. Tada je zvanično proglašena za najstariju kancelarijsku menadžerku na svetu. U trenutku dobijanja sertifikata imala je 90 godina i 174 dana, a već tada iza sebe više od šest decenija neprekidnog rada u istoj kompaniji. Prema navodima sajta Worldhealth.net, Tamaki je nastavila da dolazi na posao i tokom 2024. godine.

Aktivna i u 95. godini

Pojedini izvori navode da se njen radni angažman produžio i na 2025. godinu. Jutjub kanal The Miracle Leaf izneo je tvrdnju da je i tada bila radno aktivna, što bi značilo da je ukupno radila čak 69 godina. Tokom karijere bila je zadužena za administrativne poslove u sektoru opštih poslova, uključujući računovodstvo, kancelarijsku organizaciju i internu komunikaciju. Na mesto šefa odeljenja unapređena je sa 40 godina, a od tada je neprekidno usavršavala svoje znanje i prilagođavala se promenama.

Računar savladala tek u sedmoj deceniji

Jedan od najzanimljivijih detalja iz njenog profesionalnog života jeste činjenica da je rad na računaru počela da uči tek sa 67 godina. Do 70. godine ga je u potpunosti savladala i danas se veliki deo njenog posla oslanja upravo na digitalne alate. Do 90. godine bila je vešta i u korišćenju više društvenih mreža, a sa 86 je i dalje pohađala formalne obuke. U isto vreme, sa kolegama je odlazila na noćno skijanje - u godinama kada većina ljudi odavno usporava tempo.

Skromnost kao životni stav

Prilikom dodele sertifikata Ginisove knjige rekorda, Tamaki je ostala dosledna svom skromnom pogledu na život.

"Samo sam radila ono što se od mene očekivalo svih ovih godina, zaista ne znam šta da kažem. Duboko sam dirnuta", rekla je tada.

Kasnije je dodala da veruje kako se stvari u životu slažu korak po korak.

"Uvek sam imala osećaj da sam rođena da budem korisna drugima. Moj cilj je bio da usrećim predsednika, menadžere i kolege", istakla je.

Jasuko Tamaki ima 95 godina i ne planira u penziju Foto: Printscreen/TikTok/hhgryp

Penzija kao nepoznat pojam

Za Jasuko Tamaki penzija nikada nije bila opcija.

"Kada se jedna godina završi, dolazi nova. Nadam se da ću tako nastaviti i dalje", poručila je.

Na istoj svečanosti kolegama je uputila i snažnu poruku: "Ako protraćite danas, sutra ne postoji."

Disciplina svakog jutra

I njen svakodnevni ritam svedoči o izuzetnoj vitalnosti. Navodno ustaje u 5.30 ujutru, pola sata vežba jogu i recituje budističke sutre, a zatim peške, autobusom ili metroom odlazi na posao. Strastveni je čitalac i položila je Japanski test poznavanja kandži znakova, Kanđi test sposobnosti (Kanji Aptitude Test), polustepeni nivo 1, kako bi održala mentalnu oštrinu. Slobodno vreme provodi igrajući kartaške igre i mahjong, a kolegama često daje promišljene savete - ulogu u kojoj je, sudeći po njenom životnom putu, bez premca.

