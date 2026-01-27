Slušaj vest

Dvadesetčetvorogodišnja Nong Fa već više od pola godine živi sa identičnim blizancima Singom i Suom. Ne u paralelnim vezama, ne u tajnosti, već otvoreno, pod istim krovom, u zajedničkom životu koji su svesno izabrali. Njih troje čine emotivni trougao koji, barem po njihovim rečima, funkcioniše bez ljubomore i bez sukoba.

Od restorana do zajedničkog doma

Nong Fa je braću upoznala dok je radila kao konobarica u restoranu. Ostavili su joj brojeve telefona, a prvi joj se, mesec dana kasnije, javio Sing. Ubrzo je poruku poslao i njegov brat Sua. Dopisivanje je preraslo u viđanja, a onda i u vezu sa obojicom.

Umesto da izabere jednog, odlučila je da ne bira.

- Priznajem da sam bliska s obojicom. Volim ih obojicu i među nama nikada nije bilo neslaganja, rekla je Nong Fa za tajlandski medij Taj Rat.

Dodaje da među braćom nije bilo svađa ni ljubomore.

- Nikada se nisu svađali niti su bili ljubomorni jer su me obojica voleli, a i ja sam volela njih.

U početku su živeli odvojeno, ali kako su se navikavali na novu dinamiku, sve više vremena su provodili zajedno. Na kraju su doneli odluku da se usele u isti dom.

- Prestali su da odlaze svojoj kući, pa smo se jednostavno dogovorili da živimo zajedno. Sada smo srećni, kaže Nong Fa.

Jedan život, zajednički planovi, nije mogla da bira

Danas spavaju u istom, dvometarskom krevetu, a Nong Fa leži između braće. Osim emotivne bliskosti, preuzela je i praktičnu ulogu, vodi njihove finansije i brine o ušteđevini.

Na pitanje zašto su izabrali život u troje, Sua je dao kratak odgovor.

- Zato što se volimo.

Sing i Sua rade u poljoprivredi. Jedan upravlja traktorom, drugi kombajnom. Vode jednostavan, radnički život, daleko od glamura, ali sa, za mnoge, neobičnim privatnim odnosima. Njihove porodice su, uprkos početnom iznenađenju, prihvatile vezu. Nong Fa kaže da se nada da će jednog dana zajedno osnovati porodicu, ali tek kada obezbede finansijsku stabilnost.

Internet slava i realnost svakodnevice

Svoju svakodnevicu Nong Fa je počela da deli na TikToku. Snimci iz kuće, sa posla i iz zajedničkog života brzo su privukli pažnju. Jedan video je premašio osam miliona pregleda.

- Jedna od mojih TikTok objava dobila je više od osam miliona pregleda. Dobila sam ponude za saradnje i recenzije proizvoda, ali i dalje moram da radim kao konobarica u restoranu, navodi ona.

Kaže da popularnost donosi i negativne komentare, ali da pokušavaju da se fokusiraju samo na podršku.

I dok većina parova jedva balansira između dvoje ljudi, njih troje tvrde da su u ovoj postavci pronašli mir. Za neke bizarno, za druge hrabro, ali za njih, kako kažu, jednostavno prirodno. U vremenu kada se ljubavni odnosi često raspadaju pod pritiskom očekivanja, njihova priča pokazuje da ne postoji samo jedan model sreće, već onaj koji ljudi sami dogovore i uspeju da održe.

VIDEO: Može li ljubav da pobedi materijalizam: