Kako se Dan zaljubljenih približava, astrološki događaj će verovatno uticati na ljubavni život 4 horoskopska znaka. Prema predviđanjima astrologa, oni će doživeti romantična osećanja pod punim Mesecom u Lavu u februaru - on stiže 1. februara, ali njegov uticaj se oseća cele ove sedmice.

Februarski pun Mesec obećava da će biti intenzivan, posebno na emotivnom nivou - poznat po svojoj povezanosti sa srcem, željom i izražavanjem osećanja. A astrolozi kažu da bi neki ljudi bi mogli da imaju neočekivani obrt u svom ljubavnom životu. Emocije lakše izlaze na površinu, kao i potreba da se izrazi ono što se zaista oseća. Iako će svi iskusiti ovu energiju, 4 horoskopska znaka će biti posebno pogođena u svojim vezama.

Lav: Ljubav u centru pažnje

Za Lavove, ovaj pun Mesec označava prekretnicu. Dešava se u vašem znaku i pojačava vau prirodnu harizmu. Rezultat toga jeste pažnja koju privlače, a ponekad čak i bez da to žele. Vaša popularnost će vrtoglavo porasti u toj kosmičkoj klimi, ali je važno da ostanete izbiljivi. Lavovima se savetuje da pažljivo posmatraju ljude oko sebe. Neke veze mogu laskati egu, a ne negovati srce. Dajte prioritet iskrenim i uravnoteženim vezama, čak i ako to znači stvaranje distance od previše nametljivih ličnosti. Dobar pokazatelj je to kako se osećate nakon interakcije. Ako energija opadne ili poverenje pokoleba, najbolje je da poslušati upozorenje.

Vodolija: Usudite se da spustite gard

Nezavisne po prirodi, Vodolije se suočavaju sa emocionalnim izazovom. Ovaj pun Mesec vas podstiče da produbite odnose i izađete iz ljušture. Ako vam se neko već sviđa, pokušajte da negujete tu vezu tokom vikenda punog Meseca, predlaže horoskop. Aspekt formiran između Meseca u Lavu i Urana, vladajuće planete Vodolije, podstiče proboj. Pažljiv gest ili iskreno slušanje mogu biti dovoljni da ojačaju vezu. Međutim, astrolog upozorava na igre ega. Energije mogu postati komplikovane ako je jedno od vas previše samouvereno. Ako ostanete jednostavni i autentični, to će napraviti bitnu razliku.

Vaga: Napraviti prvi korak

Za Vage, ovaj pun Mesec deluje kao zeleno svetlo za romantiku. Pod vladavinom Venere, planete ljubavi, osećaju se prijatnije kada izražavaju svoje želje. Pozovite osobu koja vam se sviđa da provedete malo mirnog vremena zajedno, na primer uz filmsko veče. Ovaj period budi potrebu za dubokim vezama. Površne veze gube svoju privlačnost, dok iskrene veze dobijaju na značaju. Astrolozi savetuju da iskoristite naredne dane da razmislite o svojim romantičnim očekivanjima. Ova introspekcija će vam pomoći da izbegnete ponavljanje istih obrazaca.

Škorpija: nenamerno privlačenje

Konačno, Škorpija bi vrlo lako mogla da postane centar pažnje. Iako često preferiraju diskretnost, ovaj pun Mesec ih stavlja u centar pažnje. Ako ste u poslednje vreme bili neprimećeni, to će se uskoro promeniti. Međutim, oni koji priđu moraće biti spremni na testove. Škorpije se ne zadovoljavaju ležernim vezama. Astrolozi savetuju da ostanete otvoreni, ali da vodite računa da razgovor ne bude isključivo o vama. Autentičnost i aktivno slušanje biće ključni za pretvaranje ovog perioda u pravu romantičnu priliku.

Pod ovim punim Mesecom u Lavu, emocije se slobodnije izražavaju. Za ova četiri znaka, ljubav bi mogla da zauzme neočekivano mesto, pod uslovom da se usude da slede svoja srca.

