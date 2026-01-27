Slušaj vest

U novoj epizodi 13. sezone popularnog kviza Potera, učesnik i diplomirani ekonomista Vukašin Mijatović izazvao je osmeh publike kada je otkrio da sa svojom devojkom živi sa sedam mačaka.

"Moja devojka i ja živimo u stanu, imamo sedam mačaka", rekao je Vukašin, što je odmah privuklo pažnju voditelja Memedovića.

Imena mačaka izazvala interesovanje

Memedović je odmah postavio pitanje: "Sedam? Na koga se vode, na vas ili na nju?" Učesnik je odgovorio: "Na oboje."

Kada ga je voditelj upitao kako se zovu, učesnik je spomenuo imena: "Meda, Peca, Mali... da ne nabrajam sad, ima ih sedam."

Tragač predložio zabavnu ideju

Na ovo se nadovezao Tragač Žarko Stevanović, koji je šarmantno primetio: "Moram da kažem da je propuštena sjajna prilika da se mačke zovu po sedam patuljaka, ali..." Vukašin je na to odmah odgovorio: "Ali, bilo ih je osam... tako da..."

Ovaj nesvakidašnji razgovor između učesnika i ekipe kviza Potera izazvao je prijatan smeh u publici. 

Podsetimo, kviz „Potera“ i ove nedelje doneo je veliku dozu neizvesnosti, a rasplet je bio dramatičan do poslednje sekunde. Takmičari su se smenjivali pred Tragačem, ali samo dvojica uspela su da izbore mesto u završnoj igri i dođu na korak od velike nagrade.

Stefan i Vladan stigli do kraja

Pred Tragača su tokom emisije izlazili stomatolog i humanitarac Stefan Stajčić, sekretar fudbalskog kluba Vladan Vasić, diplomirani ekonomista Vukašin Mijatović, kao i medicinski tehničar Miomir Brdarac. Ipak, presudno znanje i sigurnost u ključnim momentima pokazali su Stefan i Vladan, koji su izborili plasman u finalnu poteru.

Učesnici kviza Potera
Učesnici kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Tokom igre njih dvojica su u zajedničku kasu uneli ukupno 660.000 dinara, a upravo tu sumu morali su da odbrane u završnici protiv Tragača Žarka Stevanovića. Finale je bilo izuzetno napeto, a Stefan i Vladan su uspeli da naprave 14 koraka, ostavljajući utisak da bi mogli da izdrže pritisak do samog kraja.

U jednom trenutku činilo se da Tragač uspeva da im se približi i preokrene ishod, ali je vreme isteklo pre nego što je stigao do cilja. Time su Stefan i Vladan ostvarili pobedu i iz kviza "Potera" izašli bogatiji za 660.000 dinara. Nakon završetka emisije oglasio se i voditelj Jovan Memedović, koji je istakao da ni sami takmičari nisu bili uvereni da će uspeti da se spasu u finalnoj poteri i pobede Tragača.

Ne propustiteZanimljivostiNapeto u "Poteri" do samog kraja: Jovan Memedović se obratio nakon neočekivane pobede takmičara
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
ZanimljivostiMemedović doživeo napad smeha u "Poteri", nije mogao da se iskontroliše: Takmičarka šokirana njegovom reakcijom (VIDEO)
Jovan Memedović se smeje do suza tokom snimanja kviza Potera
ZanimljivostiMeksikanac <em>pokidao</em> u "Poteri" i osvojio više od milion dinara: Publika u transu, Tragačica mu aplaudirala!
Karlos Franko, takmičar iz Meksika, slavi pobedu u kvizu Potera i osvojeni iznos od 1.120.000 dinara
ZanimljivostiMemedović nije mogao da veruje ko je takmičar "Poteri": Znaju se 30 godina, a njihova veza je neraskidiva (VIDEO)
Jovan Memedović u studiju kviza Potera

Pogledajte video: Isečak iz kviza Potera

Kviz Potera Izvor: RTS