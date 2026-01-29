Slušaj vest

Nikola Tesla je rođen u Smiljanu u Lici, kao četvrto dete od ukupno petoro dece Milutina, srpskog pravoslavnog sveštenika, i Georgine koja je bila domaćica. Pre njega, Milutin i Georgina su dobili sina Daneta i ćerke Angelinu i Milku dok je Marica bila najmlađe dete u porodici Tesla.

Kada je Nikoli bilo pet godina porodicu je zadesila tragedija od koje se, smatraju mnogi, nikada nije sasvim oporavila. Dane je pri padu s konja poginuo i veruje se da su upravo zbog ove nesreće roditelji bili tako zaštitnički nastrojeni prema Nikoli i zbog čega je njegov otac dugo odbijao da mu dozvoli da pohađa tehničku školu daleko od kuće.

I, dok je Nikola na kraju doneo čast i svetsku slavu svojoj porodici, sudbina njegovih sestara manje je poznata…

Angelina Tesla

Najstarija Teslina sestra Angelina bila je udata za protu Nikolu Trbojevića i sa njima je imala petoro dece - Uroša, Petra, Nikolu, Maricu i Milicu. Svi su završili fakultete, a četvoro su postali doktori nauka!

O njenom životu ne zna se mnogo osim da je umrla 1931. i da je, zajedno sa suprugom, sahranjena u zaseoku Bezbradice, kod Kistanja, u severnoj Dalmaciji gde joj je živela ćerka Marica, udata za bogatog trgovca Nika Jankovića.

Angelinin sin Petar postao je arhimandrit šišatovački, nakon monašenja poznat kao Petronije. Studirao je pravo koje je i doktorirao, kao i teologiju. Održavajući porodičnu tradiciju, i on je vodio prepisku sa ujakom iz Amerike, ali ta pisma nisu sačuvana jer su izgorela u manastirskoj biblioteci tokom Drugog svetskog rata.

Angelina Tesla

Angelinin drugi sin Nikola otišao je u Ameriku gde je bio poznat kao Nikolas Terbo. Kao i ujak po kome je dobio ime i on se pokazao kao veoma telantovan za tehniku i inovacije. Bio je matematičar i pronalazač, a iza njega je ostalo više od 120 patenata, uglavnom u automobilskoj industriji.

Bio je u kontaktu sa ujakom i često mu i pozajmljivao novac jer je stariji Tesla stalno bio na ivici bankrota.

Nikolasov sin Vilijem Terbo takođe je bio izumitelj, radio je u Los Angelesu u području svemirske i raketne industrije. Trudio se da očuva sećanje na svog dedu po ocu, pa je bio i izvršni direktor Teslinog društva u SAD i čest učesnik međunarodnih skupova u Teslinu čast. Umro je 14. avgusta 2018. u 89. godini kao poslednji od porodice koji je lično poznavao Nikolu Teslu (sa kojim se susreo kao dečak).

Milka Tesla

Ne zna se tačan datum rođenja Tesline sestre Milke. Poznato je da je to bilo 1852. u Senju i da je prvo bila udata za izvesnog sveštenika Voju Glumčića i da se nakon njegove smrti 1892. preudala. Iz prvog braka za koji kažu da je bio veoma loš, Milka je imala ćerku Ginu koja je takođe bila udata za sveštenika.

Milka Tesla

Marica Tesla

O Marici je sačuvano mnogo više podataka. Ona se udala se za protu Nikolu Kosanovića sa kojim je rodina četiri sina. Ostala je udovica u 41. godini i sama je podizala decu, i polazala se kao izuzetno sposobna žena.

Kažu da je imala talenta za matematiku, da je divno recitovala stihove iz svetske književnosti koje je znala napamet, kao i da je govorila četiri strana jezika. Bavila se publicistikom i bila dopisnik nekoliko listova. Vodila je intenzivnu prepisku sa bratom Nikolom i upravo ona ga je zastupala na svečanoj akademiji, 28. maja 1936. godine na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu povodom njegovog osamdesetog rođendana.

Umrla je u osamdesetoj godini 1938. godine. Sahranjena je u Zagrebu.

Marica je uspela da svim sinovima obezbedi visoko obrazovanje. Za Dragišu se zna samo da je bio je austrougarski pukovnik, a za Ljubišu da je bio ekonomista. Milutin je bio doktor i proslavio se kao lekar koji pomaže sirotinju, obilazi nemoćne i nesebično brine o svima. Poginuo je 1941. prilikom bombardovanja Sarajeva gde je bio raspoređen kao rezervni sanitetski kapetan.

Marica Tesla

Maricin najmlađi sin Sava Kosanović bio je čuveni pravnik, ali i političar, publicista i diplomata. Posle puča 27. marta 1941. bio je ministar snabdevanja u vladi Dušana Simovića. Od 1942. do 1944. je živeo u emigraciji u Americi, gde je i upoznao svog ujaka Nikolu.

Podržavao je Narodnooslobodilački pokret, pa je od marta 1945. bio je ministar informacija u vladi Josipa Broza Tita, a od 1946. ambasador u SAD, a potom i u Meksiku. Od 1953. godine do smrti bio je član Saveznog izvršnog veća.

Upravo je Sava bio taj koji je pronašao telo Nikole Tesle u hotelskoj sobi 7. januara 1943. O tome je pisao u svojim uspomenama:

“Kada sam 7. januara 1943. ujutro ušao u Teslinu sobu, s jednim bliskim prijateljem, Tesla je ležao mrtav. Još mršaviji i bleđi malo zgrčen, sa zaleđenim sažaljivim izrazom, gotovo osmehom na licu.

Nikola Tesla

Na velikom okruglom stolu stajala je jedna otvorena metalna kutija, kakvih je mnogo imao, sa pismima i izvučenom slikom, poslednjom Teslinom, u grupi posetilaca 1942. godine”

Zahvaljujući Savi kao jedinom nasledniku u Americi, sva lična zaostavština Nikole Tesle je doneta u Beograd gde je formiran Muzej Nikole Tesle.

Nijedan od Maricinih sinova se nije ženio pa je ova grana porodice ostala bez potomaka.

