Venčanje je univerzalni čin slavljenja ljubavi, ali se načini na koje kulture širom sveta obeležavaju ovaj prelazni trenutak drastično razlikuju. Dok se zapadni svet drži tradicija poput nošenja "nečeg starog, nečeg novog", u nekim delovima sveta svadbeni rituali uključuju testove izdržljivosti, bizarne blagoslove i kolektivne izlive emocija koji bi mnogima bili neshvatljivi. Izdvojili smo 20 najneobičnijih svadbenih tradicija iz celog sveta.

Zabranjen odlazak u toalet

Pripadnici naroda Tidung na ostrvu Borneo, na području Malezije i Indonezije, praktikuju jedan od fizički najzahtevnijih običaja. Nakon venčanja, mladenci puna tri dana i tri noći ne smeju da napuste kuću niti da koriste toalet. Članovi porodice ih pažljivo nadgledaju i daju im minimalne količine hrane i vode kako bi lakše izdržali ovaj test. Veruje se da poštovanje ovog pravila donosi srećan brak i zdravu decu, dok bi kršenje moglo dovesti do nesreće, preljube ili čak smrti potomstva.

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Hrvoje Mareković / Alamy / Profimedia

Očev blagoslov pljuvanjem

U plemenu Masai u Keniji, trenutak kada mlada napušta svoj dom izuzetno je emotivan, ali i neobičan. Njen otac joj daje blagoslov tako što pljuje na njenu glavu i grudi. Iako bi se u većini kultura ovakav čin smatrao uvredom, kod Masaja je to znak dubokog poštovanja i želje za srećom i blagostanjem u budućem životu.

Crnjenje mladenaca

Škotska je poznata po tradiciji zvanoj blackening. Dan uoči venčanja, prijatelji i porodica "otmu" buduće mladence i prekriju ih mešavinom najneprijatnijih supstanci - pokvarenog mleka, čađi, katrana, perja i jaja. Zatim ih takve provozaju kroz grad uz veliku buku. Veruje se da par koji zajedno preživi ovakvo javno poniženje može da se izbori sa svim izazovima braka.

Mesec dana ritualnog plakanja

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Profimedia

U Kini, mlade iz naroda Tujia praktikuju običaj koji Zapadnjacima može delovati kao suprotnost sreći. Mesec dana pre venčanja, mlada mora da plače jedan sat svakog dana. Nakon deset dana pridružuje joj se majka, zatim baka i ostale žene iz porodice. Ovaj ritual ne predstavlja tugu, već složeni izraz radosti i sete zbog napuštanja doma, a različiti tonovi plača stvaraju svojevrsnu "pesmu".

Prvo udaja za drvo

U pojedinim delovima Indije astrologija ima presudnu ulogu u sklapanju braka. Žene rođene u astrološkom periodu Manglik, pod uticajem Marsa, smatraju se "prokletima" jer se veruje da će doneti preranu smrt svom mužu. Kako bi se kletva uklonila, one se prvo simbolično udaju za drvo, koje se nakon ceremonije poseče, čime se veruje da je prokletstvo uništeno.

Premlaćivanje mladoženjinih stopala

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: DanDKkelly/Shutterstock

U Južnoj Koreji, posle venčanja sledi ritual falaka. Prijatelji mladoženje mu skidaju cipele, vezuju članke i udaraju ga po tabanima sušenom ribom ili drvenim štapovima. Svrha ovog bolnog običaja je testiranje mladoženjine snage i karaktera, kako bi dokazao da je spreman za bračne obaveze.

Zajedničko rezanje debla

Nemački mladenci se odmah nakon ceremonije suočavaju s prvom bračnom preprekom. Pred njih se postavlja deblo koje moraju zajedno da preseku velikom testerom. Ovaj običaj, poznat kao Baumstamm sägen, simbolizuje saradnju i zajedničko savladavanje budućih izazova.

Krađa cipela

Na indijskim venčanjima odvija se razigrana tradicija Joota Chupai. Kada mladoženja prilazi oltaru, mora da skine cipele. Njegova porodica ih čuva, dok mladenine sestre i rođake pokušavaju da ih ukradu. Ako uspeju, mladoženja mora da plati otkupninu kako bi dobio obuću nazad.

Ples za novac

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Profimedia

Na Kubi, ali i u nekim drugim kulturama, postoji običaj "plesa s novcem". Svaki muškarac koji želi da zapleše s mladom mora joj zakačiti novčanicu za venčanicu. Prikupljeni novac pomaže mladencima da pokriju troškove venčanja ili da obezbede novac za medeni mesec.

Poljupci za sve

Švedska venčanja imaju pravilo koje podstiče druženje. Ako mladoženja tokom slavlja napusti prostoriju, svi prisutni muškarci imaju pravo da poljube mladu. Isto važi i obrnuto - ako mlada izađe, sve žene mogu da poljube mladoženju.

Ljudski tepih

Na Markižanskim ostrvima u Francuskoj Polineziji, venčanje se završava jedinstvenim gestom poštovanja. Rođaci mlade legnu na zemlju licem nadole, praveći "ljudski tepih" preko kojeg mladenci hodaju na izlazu s ceremonije.

Otmica mlade

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Shutterstock

U Rumuniji je popularan običaj lažne otmice mlade. Usred slavlja, prijatelji ili kumovi "otmu" mladu i odvedu je na neku poznatu lokaciju. Mladoženja mora da je "otkupi" ispunjavanjem zabavnih zadataka, poput pevanja ljubavne pesme ili kupovine pića za sve.

Razbijanje posuđa za sreću

U Nemačkoj se veče pre venčanja obeležava običajem Polterabend. Gosti donose staro porcelansko posuđe i razbijaju ga ispred kuće mladenaca. Buka navodno tera zle duhove, a krhotine donose sreću. Mladenci zatim zajedno čiste nered, što simbolizuje buduću saradnju.

Kitov zub kao miraz

Na Fidžiju, prosidba podrazumeva poseban dar. Mladić koji traži ruku devojke njenom ocu mora da donese tabua - zub kita ulješure. Ovaj predmet smatra se izuzetno vrednim i simbolizuje duboko poštovanje i bogatstvo.

Supa iz noćne posude

Stari francuski običaj La Soupe danas ima modernu verziju. Nekada su se ostaci hrane i pića s venčanja skupljali u noćnu posudu iz koje su mladenci morali da piju. Danas se parovima simbolično služi mešavina čokolade i šampanjca, često u replici toaletske šolje.

Venčanje bez osmeha

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: fabio lamanna / Alamy / Profimedia

U Kongu se brak shvata krajnje ozbiljno. Mladenci se tokom celog dana venčanja, od ceremonije do proslave, ne smeju nasmejati. Veruje se da osmeh pokazuje neozbiljnost u vezi odluke o zajedničkom životu.

Potraga za zdravom jetrom

Pripadnici naroda Daur u Mongoliji imaju neobičan preduslov za brak. Par mora zajedno da zakolje pile i pregleda njegovu jetru. Samo ako je jetra zdrava i neoštećena, mogu odrediti datum venčanja. U suprotnom, postupak se ponavlja dok se ne pronađe "dobar znak".

Prisilno debljanje

Dok se u zapadnom svetu mlade često trude da smršaju pre venčanja, u Mauritaniji važi suprotno. Punije žene smatraju se simbolom lepote i bogatstva, pa se devojke šalju u "farme za debljanje", gde unose velike količine hrane i mleka kako bi se ugojile.

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Igor Markov / Alamy / Alamy / Profimedia

Ples kamila

U pustinjskim krajevima Nigera, na venčanjima naroda Tuareg, centralni deo proslave je ples kamila. Dresirane životinje plešu u ritmu bubnjeva, dok ih gosti prate pesmom i aplauzom.

Grašak i bebe za plodnost

U Češkoj se umesto pirinča na mladence baca grašak kako bi se obezbedila plodnost. Još jedan običaj podrazumeva da se mladi na kratko stavi beba u krilo mlade, što bi trebalo da donese sreću i blagoslovi par velikom porodicom.

