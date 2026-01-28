Slušaj vest

Dnevni horoskop za 28. januar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ove srede.

Ovan

Bićete puni inicijative i želje da stvari pokrenete odmah. Dan je dobar za razgovore koji su ranije odlagani, ali pripazite na ton – iskrenost je poželjna, ali ne i impulsivnost. U emotivnim odnosima moguća su razjašnjenja koja donose olakšanje.

Bik

Fokus će vam biti na sigurnosti i praktičnim pitanjima. Mnogi od vas će razmišljati o novcu, ulaganjima ili dugoročnim planovima. U ljubavi je važno da pokažete osećanja, a ne samo da ih podrazumevate.

Blizanci

Komunikacija vam ide u prilog, ali postoji opasnost da se rasplinete na previše strana. Birajte bitke i teme. Kratki susreti i razgovori mogu vam doneti korisne informacije ili neočekivanu inspiraciju.

Rak

Emocije će biti pojačane, ali ćete ih uspešno držati pod kontrolom. Okrećete se sebi i svojim potrebama, što je dobar korak. Porodične teme dolaze u prvi plan, uz mogućnost važnih dogovora.

Lav

Bićete u centru pažnje, čak i ako to ne planirate. Dan je povoljan za saradnju i javne nastupe. U ljubavi se od vas očekuje više fleksibilnosti i razumevanja tuđe perspektive.

Devica

Detalji će vam biti posebno važni, ali nemojte dozvoliti da vas sitnice izbace iz takta. Poslovne obaveze traže dodatnu koncentraciju. U emotivnom smislu, potreban vam je mir i jasna komunikacija.

Vaga

Težićete ravnoteži, ali okolnosti će vas terati da donesete odluku. Ne odlažite ono što već dugo stoji u mestu. Ljubavni odnosi mogu dobiti novu dinamiku kroz iskren razgovor.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i vredi je poslušati. Moguće su važne spoznaje o ljudima iz vašeg okruženja. Dan je dobar za rešavanje starih tema, ali i za postavljanje jasnih granica.

Strelac

Osećaćete potrebu za promenom ili bar za izlaskom iz rutine. Planovi vezani za putovanja, učenje ili nove projekte mogu se pokrenuti. U odnosima je važno da ne bežite od odgovornosti.

Jarac

Usmereni ste na ciljeve i rezultate, ali dan traži i malo emotivne otvorenosti. Poslovne odluke mogu imati dugoročan efekat. U privatnom životu, nekome je potrebna vaša podrška, čak i ako to ne kaže direktno.

Vodolija

Vaše ideje dolaze do izražaja i drugi su spremni da vas saslušaju. Dan je povoljan za timski rad i nove inicijative. U ljubavi se traži više spontanosti i manje analiziranja.

Ribe

Bićete osetljiviji nego inače, ali i veoma empatični. Dobro je da slušate unutrašnji glas, ali i da se ne povlačite previše. Kreativne aktivnosti i razgovori sa bliskim osobama donose smirenje.