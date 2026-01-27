Slušaj vest

Hanter Mur je godinama s ponosom nosio titulu „najomraženijeg čoveka na internetu“ čak i nakon što ga je upravo ta reputacija odvela iza rešetaka. Deset godina nakon što je završio u zatvoru zbog vođenja sajta za osvetničku pornografiju, njegovo ime i dalje izaziva snažne reakcije.

Kako je nastao IsAnyoneUp.com

Hanter je 2010. godine osnovao sajt IsAnyoneUp.com, platformu na kojoj su anonimni korisnici mogli da objavljuju nage fotografije svojih bivših partnera ili drugih ljudi bez njihove saglasnosti. Uz fotografije su često objavljivana puna imena i linkovi ka društvenim mrežama, što je dovodilo do talasa uznemiravanja, javnog linča i ozbiljnih posledica po žrtve.

Kada bi žrtve molile da se fotografije uklone, Mur je neretko odgovarao kratkim i ciničnim „LOL“.

Hanter Mur Foto: huntermoore/instagram

Samoproglašeni negativac

Mur je otvoreno uživao u svom imidžu. Za Rolling Stone je izjavio da želi da „dominira svetom“, a IsAnyoneUp koristio je i kao lični dnevnik svog razuzdanog, hedonističkog života. Godinama kasnije, Netflixov dokumentarac The Most Hated Man on the Internet dodatno je učvrstio njegov status digitalnog negativca.

Rani život i prvi preokreti

Rođen u martu 1986. godine, Mur je odrastao u Kaliforniji. Pohađao je hrišćansku školu, iz koje je, kako je tvrdio, izbačen, a formalno obrazovanje napustio je već sa 13 godina. Vrlo rano se okrenuo internetu, praveći AOL chat-botove i učeći obradu fotografija.

Kao ključne događaje koji su ga oblikovali, Mur je kasnije navodio prvi ljubavni raskid i tužbu za seksualno uznemiravanje zbog navodnog napada na poslu, nakon koje je dobio šestocifrenu odštetu.

Od frizera do organizatora bludnih žurki

Novac od nagodbe omogućio mu je putovanja i preseljenje u Njujork, gde je radio kao frizer za fetiš -sajt i organizovao eksplicitne žurke. U tom periodu, 2010. godine, rodila se ideja za IsAnyoneUp.com.

„Samo sam dao ljudima ono što žele“

Prema Murovim rečima, sve je počelo kada je bez saglasnosti podelio intimne fotografije devojke sa kojom je bio u vezi. Kada je shvatio koliku pažnju sajt privlači, projekat je eksplodirao, već u prvoj godini imao je oko 300.000 posetilaca dnevno.

„Ja sam samo biznismen“, tvrdio je. „Monetizovao sam tuđe greške.“

Hakovanje, ucene i FBI istraga

Objavljivanje fotografija bez dozvole često je kršilo autorska prava, ali to nije bio jedini problem. Mur i njegov saradnik Čarls Evens hakovali su mejlove i naloge žrtava kako bi došli do privatnih fotografija, a zatim ih zaključavali iz sopstvenih profila.

Ključnu ulogu u razotkrivanju svega imala je Šarlot Lav, majka jedne od žrtava, koja je slučaj prijavila FBI-ju. Mur i Evens uhapšeni su u januaru 2014. godine.

Presuda i zatvorska kazna

Mur je priznao krivicu za neovlašćen pristup zaštićenim računarima i tešku krađu identiteta. Iako mu je pretilo do sedam godina zatvora, u decembru 2015. osuđen je na 30 meseci zatvora, uz novčanu kaznu od 2.000 dolara.

Sudija je njegovo ponašanje opisala kao „posebno gnusno“.

Život nakon zatvora, bez kajanja

Mur je pušten na slobodu 2017. godine, a potom je tri godine bio pod nadzorom. Godine 2018. objavio je knjigu Is Anyone Up? The Story of Revenge Porn.

U intervjuu iz 2022. otvoreno je rekao da ne oseća kajanje:

„Da imam jednu žal, to je što nisam išao deset puta jače.“

Iste godine javno je kritikovao Netflixovu seriju, tvrdeći da je imala za cilj da ga „prikaže u lošem svetlu“.

Gde je Hanter Mur danas

Danas živi povučeno i retko se pojavljuje u javnosti. Na društvenim mrežama uglavnom objavljuje sadržaje vezane za fitnes i fizičku transformaciju. Nije pokazao znakove javnog pokajanja, niti se distancirao od svoje prošlosti.

Za mnoge, ostaje simbol najmračnije strane interneta čovek koji je tuđu intimu pretvorio u oružje, a zlo u brend.