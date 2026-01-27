Slušaj vest

Džozef Mejn podelio je snimak sa svog venčanja sa suprugom Džekom Mekvilijamsom na TikToku, a video je za kratko vreme eksplodirao – sa više od 25 miliona pregleda.

Foto: Jack & Joseph/TikTok

„U odbranu Viktorije Bekam, ovo je bila moja mama na našem venčanju“, napisao je Džozef (36) preko snimka na kojem se vidi njegova majka Džuli Mejn (55) kako je jedan od prijatelja mladoženja, Travis Kip (40), nosi i poskakuje uz remiks pesme I Love It od Icona Pop i Charli XCX.

U opisu videa dodao je:

„Ona ga je sama zamolila da je podigne. Pustite mame da žive. I njima ponekad treba da malo protresu kukove.“

Ispod blještave disko-kugle, Džuli je podigla obe ruke u vazduh dok su gosti na plesnom podijumu oduševljeno navijali. Posle nekoliko sekundi, Travis ju je spustio i slavlje se nastavilo.

Viralni hit – ali i talas osuda

Video je od objave 23. januara prikupio više od 25,8 miliona pregleda, 1,6 miliona lajkova, 136.000 deljenja, 56.000 sačuvanih videa i čak 18.000 komentara.

U razgovoru za PEOPLE, Džozef objašnjava da se ples dogodio trećeg dana njihove četvorodnevne svadbene proslave u junu, u Valle de Guadalupeu u Meksiku. Inspirisan reakcijama na dramu u porodici Bekam, pomislio je da bi ljudi mogli da se zabave i uz snimak njegove majke.

„Na internetu je bilo toliko rasprava i zgražavanja zbog jedne jedine rečenice o Viktoriji Bekam, bez ikakvog konteksta ili dokaza“, kaže Džozef. „Znao sam da će, ako su ljudi mogli da se uzdrmaju zbog nečega što nisu ni videli, ovaj snimak tek da ih izbaci iz takta.“

Nije, međutim, očekivao razmere reakcija niti njihovu surovost.

„Nikada mi nije bilo neprijatnije“, glasi jedan od najlajkovanijih komentara sa preko 610.000 lajkova.

Drugi korisnik TikToka napisao je:

„Zašto vam je svima ovo bilo okej??

„Postoje stroga pravila kako mama sme da se ponaša“

„Nikada nisam pomislio da ljudi neće shvatiti humor, da neće razumeti da je tekst na snimku šala ili da neće pročitati opis i pomisliti da sam ja taj koji je drži“, objašnjava Džozef. „Postoji toliko očekivanja o tome kako bi majka ‘trebalo’ da se ponaša. Da ovo nije bila moja mama i prijatelj 15 godina mlađi od nje, reakcije bi bile mnogo blaže.“

Iako se Džozef i Džuli i dalje smeju zbog viralnog uspeha snimka, njegova majka nije ostala imuna na negativne komentare.

„Moja mama je rekla koliko je razočaravajuće to što su najosuđivačkiji komentari dolazili upravo od drugih žena i majki“, kaže Džozef. „Nada se da će uspeti da se oslobode unutrašnjeg srama i da neće tako brzo donositi zaključke – jer su mnogi komentari bili vulgarniji od svega što se zapravo vidi na snimku.“

Radost posle teške godine

Uprkos hejterima, Džozef ističe da je svih 60 gostiju na venčanju „apsolutno obožavalo“ taj spontani ples.

„Svi znaju da moja mama voli dobar provod“, kaže on. „Moji prijatelji su prizemni i neosuđujući ljudi, što stvara slobodnu atmosferu bez krivice i srama. Ceo trenutak u kojem je mama bila u vazduhu trajao je manje od 15 sekundi“

Posebno mu je bilo drago što vidi majku nasmejanu jer je godinu dana pre venčanja izgubila partnera sa kojim je bila osam godina, kao i svoju majku.

„Imala je izuzetno tešku godinu, pa mi je bilo najvažnije da je vidim srećnu“, kaže Džozef. „Smejali smo se tome nedeljama. Takvi trenuci sa višednevnih venčanja postaju priče koje se prepričavaju godinama. Život je prekratak da bismo bili dosadni.“