Most Ruji u dolini Šenksijenđu u kineskoj provinciji Džeđang postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Zbog neobičnog dizajna mnogi su pomislili da nije stvaran, već da je delo veštačke inteligencije. Međutim, ovaj vijugavi stakleni most, koji se sastoji od tri dela, zaista postoji. Štaviše, otkako je u septembru 2020. godine otvoren za javnost, posetile su ga stotine hiljada Kineza. Iako je za mnoge „niknuo“ preko noći, most se zapravo gradio još od 2017. godine.

Dug je 100 metara i uzdiže se do maksimalne visine od 140 metara iznad Šenksijenđua. Najviši deo mosta je zapravo visoki luk do čijeg vrha vode stepenice. Ime, ali i oblik Ruji, dobio je po istoimenom ceremonijalnom žezlu koje u kineskoj kulturi predstavlja simbol moći i dobre sreće.

Neobičnu metalnu strukturu mosta Ruji projektovao je He Junčang, koji potpisuje i dizajn Nacionalnog stadiona u Pekingu, poznatog i pod nazivom Ptičje gnezdo. Stadion je izgrađen kao glavni atletski stadion za Olimpijske igre 2008. godine.

