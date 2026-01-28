Slušaj vest

A na selu uvek ima nečeg da se radi i nikad se ne sedi! Upravo tako izgleda dan na imanju Dašine porodice zato na svojim snimcima kaže da je ovo vaspitanje "montesori na balkanski način".

Sudeći prema fotografijama sa Dašinog fejsbuka, ona živi i radi na imanju na kom drži hotel za kućne ljubimce ali i školu za dresuru pasa.

Uz nju su suprug i dete čije snimke gleda čitav Balkan, evo i zašto!

"Balkan Montessori, 3. deo - Kad je dečja igra, prava radna akcija! Šupa puna, drva složena, mali presrećan", napisala je ispod ovog snimka.

Mali domaćin

Razlog tome nisu ni skupe igračke, ni luksuzna garderoba ni egzotične destinacije nego svakodnevni život njenog deteta i način na koji ono odmalena uči da radi kroz igru.

Zato je to i nazvala "balkanski montesori" što su mnogi dočekali sa interesovanjem i oduševljenjem, posebno oni koji smatraju da su nam deca danas prezaštićena, lenja i da ne umeju ništa sem da bulje u telefone i igrice pošto roditelji većinom sve rade umesto njih.

Njen način vaspitanja upravo je potpuno suprotan tome.

Prvo, njen sinčić raste na seoskom imanju na kojem uvek ima posla, okružen prostranstvom, prirodom, domaćim životinjama, mačkama i psima s kojima se igra napolju.

Ali, pošto na selu uvek ima posla, on odmalena kroz igru uči da radi sve ono što se na selu radi - čisti štala, slažu drva...

Na tri snimka koje je nazvala "balkanski montesori" pokazala je kako njen sinčić slaže drva, čisti štalu, sneg i sve kroz igru..., pa se čak i našalila: "Ne zovite socijalnu službu, dete uživa!"

Šta je montesori metod - život, rad i (samo) obrazovanje

Marija Montesori (1870-1952) se pojavila u italijanskom obrazovanju kada je sistem školstva bio otuđen od savremenog društvenog života. Nažalost, taj se sistem i danas u državnim školskim sistemima nije mnogo promenio. Svojim delovanjem Montesori je uspela da otelotvori osnovno polazište savremene pedagogije – ne treba da poučavamo dečiji um „već da mu pomognemo da se sam razvije.“