Dok turisti na kruzerima uživaju u suncu, koktelima i mirnom pogledu na tirkizno more, ispod njih postoji potpuno drugačiji svet - mračan, tih i pun nepredvidivih stanovnika.

Upravo taj skriveni univerzum zabeležio je ljubitelj prirode Odysseas Froilan, čiji je snimak sa dna Atlantika kod Bahama 2021. godine izazvao burne reakcije gledalaca.

"Čekao sam dan bez vetra"

On je tada putovao kruzerom koji je usidren na Bahamima duži vremenski period. Ta okolnost se pokazala ključnom - pesak na morskom dnu imao je vremena da se slegne, što je omogućilo izuzetno čistu vidljivost pod vodom.

Ajkula Foto: Printscreen/Youtube/Odysseas Froilan

Opremljen GoPro kamerom, improvizovanim stabilizatorima i ribarskom strunom, Froilan je odlučio da kameru spusti direktno sa bočne strane broda - bez ikakve garancije šta će snimiti.

“Čekao sam dan bez vetra i morskih struja“, objasnio je pratiocima na platformi YouTube.

Kamera je bila zaštićena posebnim kućištem koje može da izdrži pritisak na većim dubinama, ali ono što se dešava ispod površine mogao je da vidi tek kada bi uređaj izvukao nazad, prenosi LadBible.

Podvodna razglednica

Snimak od sedam minuta započinje gotovo idilično. Dok kamera tone ka dnu, nailazi na jato radoznalih riba koje se približavaju objektivu, kao i na druge morske organizme koji kratko ulaze u kadar. Kada se kamera konačno spusti na morsko dno, prizori deluju smirujuće - sve je tiho, ribe se lagano kreću, pa imate osećaj potpune izolacije od sveta iznad površine.

Međutim, Froilan nije stao na tome. Kameru je spustio i tokom noći, želeći da proveri da li se pod vodom tada dešava nešto drugačije. Upravo taj deo snimka pretvorio je mirnu podvodnu razglednicu u prizor koji su mnogi gledaoci opisali kao “najgoru noćnu moru“.

U potpunom mraku, osvetljenom samo noćnim režimom kamere, pojavljuju se ajkule. Njihova tela izranjaju iz tame, dok im oči jezivo sijaju pod infracrvenim svetlom GoPro-a. Iako ne pokazuju agresivno ponašanje, niti se događa bilo šta nalik horor filmovima, njihova pojava bila je dovoljna da izazove talas neprijatnosti.

Fascinirani i prestravljeni

Reakcije na društvenim mrežama bile su burne. Brojni gledaoci su priznali da ih je snimak istovremeno fascinirao i prestravio. Jedni su govorili o “iskonskom strahu“ koji budi prizor ajkule, dok su drugi napisali da su zahvalni što su takvo iskustvo mogli da dožive “sa bezbedne udaljenosti“.

Posebno je zanimljiv kontrast koji su mnogi primetili između dnevnih i noćnih snimaka.

Ono što tokom dana izgleda kao pitom i gotovo bezopasan podvodni svet, noću se pretvara u mesto gde dominiraju tihi, nevidljivi predatori.

