Ken, jedan od najpoznatijih likova u svetu igračaka, sada ima 65 godina. Kako bi obeležio godišnjicu, Matel je otkrio da mu je puno ime Kenet Šon Karson. Inspiracija za ime potiče od Keneta Hendlera, sina osnivača Matela, Rut i Eliota Hendlera, dok je Barbi inspirisala Rutina ćerka Barbara, piše Tajm.

Ken je osvojio svet igračaka

Ken je prvi put predstavljen javnosti u martu 1961. godine, dve godine nakon Barbi. Reklama koja je pratila lansiranje u to vreme glasi:

Ken i Barbi lutka u kutiji Foto: Mattel / Ferrari / Profimedia

„Sve je počelo na plesnom podijumu. Barbi, čuvena tinejdžerska modna lutka, osetila je da će ovo biti posebna noć. I onda se dogodilo - upoznala je Kena i odmah je znala da će biti zajedno.“

„Matel vam sada donosi Kena, Barbinog dečka, sa kompletnom garderobom savršeno skrojene i visokokvalitetne odeće. Sada Barbi i Ken idu zajedno u školu, na zabave i zabavljaju se zajedno. Uživajte u druženju, oblačenju i igri sa Barbi i Kenom.“

U reklami, Ken je pozirao u kupaćim gaćama sa peškirom, što je odmah osvojilo decu širom sveta.

Ljubavna priča Barbi i Kena

Ken i Barbi lutka Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Iako su Ken i Barbi jedan od najpoznatijih parova u istoriji igračaka, njihova veza nije uvek bila idilična. Godine 2004, Matel je objavio da se par rastaje, što je izazvalo spekulacije o Barbinom ljubavnom životu – pojavile su se glasine da je u vezi sa Blejnom, šarmantnim australijskim surferom. Međutim, njihova veza nije potpuno završena, i 2011. godine, Ken i Barbi su ponovo rasplamsali svoju romansu.

Ken kreće u novu avanturu

Ken lutka inspirisana filmom Barbi Foto: Courtesy of Mattel Inc/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Danas, Ken počinje novu fazu svog života – postaje novi ambasador brenda Ekspedije za 65 avantura širom sveta.

– „Simbol kreativnosti i samoizražavanja, Ken sada širi svoj kulturni uticaj, postaje modni autoritet i tražen talenat, prihvatajući novu eru koja prevazilazi police sa igračkama i donosi brojne saradnje i uzbudljive avanture“, navodi se u saopštenju.

