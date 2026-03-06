nije bila bliska sa bratom

Paula Hitler bila je jedina sestra Adolfa Hitlera koja je doživela odraslo doba, ali i osoba koja je ceo život provela u senci jednog od najmračnijih likova 20. veka. Za razliku od brata, Paula je živela povučenim, anonimnim životom, nastojeći da se što više distancira od politike i nacističkog režima.

Detinjstvo i porodica

Paula Hitler rođena je 21. januara 1896. godine u Hafeldingu, kod Linca, u tadašnjoj Austrougarskoj. Bila je najmlađe dete Alojza Hitlera i Klare Pelcl. Većina njene braće i sestara umrla je u ranom detinjstvu, pa su odraslo doba dočekali samo Adolf i Paula. Nakon smrti oca 1903. i majke 1907. godine, deca su ostala bez roditeljskog staranja, a njihov međusobni odnos se s vremenom proredio.

Odnos sa Adolfom Hitlerom

Paula i Adolf nikada nisu bili bliski. Dok je Adolf gradio političku karijeru u Nemačkoj, Paula je živela skromno i uglavnom izvan javnosti. Nije bila članica Nacionalsocijalističke partije, niti je učestvovala u političkom životu Trećeg rajha. Uprkos tome, povremeno je finansijski zavisila od brata, koji joj je obezbeđivao novčanu pomoć i smeštaj.

Zanimljivo je da je Paula koristila prezime Volf, isti pseudonim koji je Adolf povremeno koristio, kako bi prikrila identitet i izbegla neželjenu pažnju.

Tokom nacističke vlasti Paula je uglavnom živela u Beču, radeći povremene poslove i izbegavajući javnost. Nakon završetka Drugog svetskog rata bila je kratko ispitivana od strane američkih vlasti, ali protiv nje nije pokrenut nijedan postupak jer nije bilo dokaza o političkom ili ideološkom angažmanu.

U posleratnim godinama živela je u Bavarskoj, skromno i povučeno, gotovo potpuno zaboravljena od javnosti. Iako je u privatnim razgovorima tvrdila da je volela brata kao člana porodice, nikada nije javno branila njegove zločine niti se politički oglašavala.

Smrt

Paula Hitler umrla je 1. juna 1960. godine u Berhtesgadenu, u 64. godini života. Sahranjena je bez većih obeležja, a njen život ostao je marginalna fusnota u istoriji, prvenstveno zbog krvnog srodstva sa Adolfom Hitlerom.

