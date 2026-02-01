Slušaj vest

Partijaneri su plesali uz glasan bas u popularnom noćnom klubu u Bejrutu, ali DJ za pultom bio je neuobičajen – katolički sveštenik. Gilerme Pejšoto, poznat kao Padre Gilerme, danju predvodi mise, a noću pušta elektronsku muziku, spajajući veru i savremenu klupsku scenu.

Ovaj 52-godišnji sveštenik iz Portugala didžejing vidi kao način izražavanja vere, širenja poruke mira i povezivanja sa mladima. „Psalm nas uči da slavimo Gospoda svim instrumentima, a danas je jedan od njih i elektronska muzika“, rekao je Padre Gilerme, objašnjavajući svoju filozofiju. Globalnu pažnju privukao je nakon nastupa na Svetskom danu mladih 2023. godine, a danas nastupa širom sveta i na Instagramu ima 2,6 miliona pratilaca.

Njegov dolazak u Liban, zemlju sa najvećim procentom hrišćana na Bliskom istoku, izazvao je i oštre polemike. Deo verskih zvaničnika zatražio je zabranu nastupa, nazivajući ga uvredom za veru, ali je sud tu inicijativu odbio. Organizatori su poručili da tokom večeri neće biti istaknuti verski simboli kako se niko ne bi osećao uvređenim.

Dok kritičari smatraju da se vera ne sme pretvarati u zabavni spektakl, drugi ističu da Padre Gilerme pronalazi savremen način da mladima približi religiju. „Ako sam za nekoga skandal, mogu ih samo zamoliti da se mole za mene“, poručio je sveštenik.

Uprkos podeljenim reakcijama, njegov nastup u bejrutskom klubu prošao je uz ovacije publike, a na velikim ekranima iza DJ pulta prikazivane su religiozne slike.

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

