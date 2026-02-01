Slušaj vest

Mnogi vlasnici pasa primetili su da njihovi ljubimci povremeno jedu travu i odmah se zabrinu. Veterinarka Nikola Raus, koja na TikToku objavljuje pod imenom @drnicolerous.vet, objašnjava razloge ovog ponašanja i kada bi moglo biti znak problema.

Radoznalost

Nikola ističe da psi prirodno vole da istražuju okolinu.

"Psi su radoznala bića i ponekad jedu travu jednostavno da bi se zabavili ili proverili šta se nalazi oko njih", objašnjava veterinar.

Nasleđe predaka

Neki psi grickaju travu zbog instinktivnog ponašanja koje su nasledili od svojih predaka.

Njihovi preci su povremeno jeli biljne materije kako bi dobili dodatna vlakna u ishrani, napominje Nikola.

Problemi sa stomakom

Jedan od razloga koji zabrinjava vlasnike jeste kada pas pokušava da ublaži nelagodnost u stomaku.

"Neki psi jedu travu kako bi izazvali povraćanje ili olakšali neprijatnosti u stomaku", kaže Nikola i dodaje da, ako primetite da pas često jede travu i deluje nelagodno, odmah odete veterinaru.

Nedostatak minerala

Ponekad psi jedu travu ili čak zemlju da bi nadoknadili minerale koji im nedostaju u ishrani, kaže Nikola i savetuje da ako je vašem ljubimcu grickanje trave učestala navika - vreme je za veterinara. 

