U San Hozeu u Kaliforniji nalazi se zdanje koje prkosi logici, arhitekturi i razumu. To je Kuća misterija Vinčester (Vinčesterska kuća) ogroman lavirint od 160 soba, 2.000 vrata i 10.000 prozora, koji je neprekidno građen punih 38 godina. Nije bilo glavnog plana ni arhitekte - samo jedna žena, ogroman imetak i, kako legenda kaže, vojska duhova koja joj je naređivala svaki sledeći korak. Priča o Sari Vinčester i njenoj vili nije samo priča o ekscentričnosti, već duboko ljudska drama o tuzi, krivici i opsesiji koja je poprimila monumentalne razmere.

Da bismo razumeli zašto bi neko gradio kuću sa stepeništem koje vodi u plafon ili vratima koja se otvaraju u prazan prostor, moramo se vratiti u život Sare Vinčester.

Sara Vinčester Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Udovica Vilijama Virta Vinčestera, jedinog sina osnivača kompanije Winchester Repeating Arms Company, Sara je živela život obeležen tragedijom.

Najpre je izgubila ćerku Ani, koja je preminula samo nekoliko nedelja nakon rođenja, a zatim je 1881. godine izgubila i supruga, koji je umro od tuberkuloze.

Ostala je sama, slomljenog srca, ali sa nasledstvom od 20 miliona dolara (što bi danas iznosilo više od 600 miliona dolara) i 50-odstotnim udelom u kompaniji, koji joj je donosio prihod od oko hiljadu dolara dnevno, piše Net.hr.

Prema najpoznatijem delu legende, neutešna Sara potražila je pomoć bostonskog medijuma.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Vinčesterska kuća:

Vinčesterska kuća - eksterijer Foto: Richard Cummins / robertharding / Profimedia, Scott Griessel / Panthermedia / Profimedia, AmityPhotos / Alamy / Profimedia

On joj je navodno preneo poruku njenog pokojnog supruga: porodica Vinčester je prokleta i progone je duhovi svih onih koji su ubijeni puškom Vinčester - „oružjem koje je osvojilo Zapad“.

Jedini način da umiri nemirne duše i spase sopstveni život bio je da se preseli na zapad i počne da gradi kuću za njih. Uslov je bio samo jedan: gradnja nikada ne sme da stane. Sve dok se čuje zvuk čekića, biće bezbedna.

Sara je poslušala savet.

Godine 1886. kupila je skromnu seosku kuću u dolini Santa Klara i započela projekat koji će trajati do njene smrti 1922. godine.

Radnici su radili u smenama, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Kuća je rasla bez ikakvog reda i smisla, postajući arhitektonska noćna mora.

Pogledajte u galeriji enterijer Vinčesterske kuće:

Vinčesterska kuća - enterijer Foto: Peter Bennett, Citizen of the Planet / Alamy / Profimedia, AmityPhotos / Alamy / Profimedia

Stepeništa sa 13 stepenika završavala su se u plafonu, vrata na drugom spratu otvarala su se ka ponoru u vrt, a prozori su gledali u druge sobe. Dimnjaci su prolazili kroz četiri sprata, ali nisu imali izlaz na krov.

Kuća ima 300 soba na preko 7 spratova, 13 kupatila, dve balske dvorane, 6 kuhinja, 47 kamina, 2 podruma, 3 lifta... U pokušaju da pobegne od zlih duhova koji su je proganjali, Sara je naredila i postavljanje vrata koja nisu nikuda vodila, kako bi namamila duhove, verovala je da će je to čuvati sigurnom.

Lavirint hodnika, slepih ulica i tajnih prolaza trebalo je da im onemogući da je pronađu. Kao rezultat toga, ova vila imala 2000 vrata i preko 10 000 staklenih panela. Opsesija brojem 13 vidljiva je svuda: kuća ima 13 kupatila, prozori često imaju 13 staklenih ploča, a čak je i njena oporuka imala 13 delova, koje je potpisala 13 puta.

Soba za seanse, smeštena u srcu kuće, imala je jedan ulaz i tri izlaza, navodno kako bi Sara mogla da pobegne duhovima nakon komunikacije s njima.

Kada je Sara Vinčester umrla u snu u 82. godini, gradnja je istog trenutka stala. Čekići su zauvek utihnuli, ostavljajući kuću nedovršenom, zamrznutu u vremenu kao večni spomenik jednoj tragičnoj sudbini.

Sara Vinčester Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Ubrzo je otvorena za javnost i postala turistička atrakcija koja i danas privlači posetioce iz celog sveta.

Danas je Kuća misterija Vinčester istorijska znamenitost koja nudi različite ture — od standardnog obilaska koji prolazi kroz 110 bizarnih soba, do posebnih noćnih tura sa baterijskim lampama za najhrabrije.

Tokom praznika poput Noći veštica, imanje oživljava uz posebne događaje koji posetioce uvode dublje u mračnu legendu. Priče o paranormalnim aktivnostima deo su njene aure; posetioci i osoblje i dalje prijavljuju da čuju korake u praznim hodnicima, vide prikaze i osećaju neobjašnjivu hladnoću.

