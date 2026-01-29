Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. januar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Četvrtak donosi pojačanu potrebu za akcijom, ali i kratke zastoje koji će testirati vaše strpljenje. Na poslu je važno da ne reagujete impulsivno, već da sačekate pravi trenutak. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može razjasniti nesporazume.

Bik

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokus je na stabilnosti i finansijama. Moguće su dobre vesti vezane za novac ili dogovor koji ste dugo čekali. U emotivnim odnosima tražićete sigurnost, ali pazite da ne delujete previše zatvoreno.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan je povoljan za komunikaciju, kraća putovanja i važne razgovore. Bićete u centru pažnje, ali je važno da pažljivo birate reči. U ljubavi se javlja potreba za promenom rutine.

Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emocije su naglašene, ali imate priliku da ih kanališete na konstruktivan način. Poslovno se savetuje oprez sa dokumentima i rokovima. U porodici je moguć razgovor koji donosi olakšanje.

Lav

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Četvrtak vam donosi priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Na poslu možete dobiti priznanje ili podršku uticajne osobe. U ljubavi ste strastveni, ali je važno da saslušate i drugu stranu.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan je idealan za organizaciju, planiranje i završavanje obaveza. Moguće je blago opterećenje zbog sitnica, pa pokušajte da ne budete prestrogi prema sebi i drugima. Ljubavni odnosi traže više spontanosti.

Vaga

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuje vas dinamičan dan ispunjen kontaktima i dogovorima. Neko može tražiti vaš savet ili pomoć. U ljubavi se otvara prilika za lep susret ili obnovu bliskosti.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Intuicija vam je pojačana i može vas odvesti do važnih saznanja. Na poslu se savetuje diskrecija i strpljenje. U emotivnim odnosima moguće su duboke, ali iskrene teme.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan donosi potrebu za širim pogledom i izlaskom iz rutine. Moguće su nove ideje vezane za posao ili učenje. U ljubavi je važno da ne obećavate više nego što možete da ispunite.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokusirani ste na odgovornosti i dugoročne ciljeve. Četvrtak je povoljan za ozbiljne razgovore i donošenje odluka. U privatnom životu pokušajte da ostavite prostor za odmor i bliskost.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Inspiracija i originalne ideje dolaze do izražaja. Bićete skloni nekonvencionalnim rešenjima, što može doneti pozitivan pomak. U ljubavi je naglašena potreba za slobodom i razumevanjem.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan je povoljan za povlačenje, razmišljanje i kreativni rad. Obratite pažnju na unutrašnji glas. U emotivnim odnosima nežnost i empatija donose stabilnost i osećaj sigurnosti.

Ne propustiteZanimljivostiŠta nam donosi Mars u Vodoliji? Kako će ovaj tranzit uticati na svih 12 horoskopskih znakova
Ilustracija zodijačkog kruga
ZanimljivostiPun Mesec u Lavu 1. februara donosi sudbinske odluke: Ko dobija priliku, a ko mora da preseče?
Horoskop, ilustracija
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 25. do 31. januara: Zauzetim Devicama pažnju privlači kolega s posla, a ovom znaku zlobnici pletu mrežu tračeva i intriga
horoskop
ZanimljivostiFinansijski horoskop za februar: Ovnovima stiže novac, Blizancima važni ugovori mogu doneti unosnu zaradu, a Škorpijama...
352092_horoskop_ls.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk