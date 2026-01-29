Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. januar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Četvrtak donosi pojačanu potrebu za akcijom, ali i kratke zastoje koji će testirati vaše strpljenje. Na poslu je važno da ne reagujete impulsivno, već da sačekate pravi trenutak. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može razjasniti nesporazume.

Bik

Fokus je na stabilnosti i finansijama. Moguće su dobre vesti vezane za novac ili dogovor koji ste dugo čekali. U emotivnim odnosima tražićete sigurnost, ali pazite da ne delujete previše zatvoreno.

Blizanci

Dan je povoljan za komunikaciju, kraća putovanja i važne razgovore. Bićete u centru pažnje, ali je važno da pažljivo birate reči. U ljubavi se javlja potreba za promenom rutine.

Rak

Emocije su naglašene, ali imate priliku da ih kanališete na konstruktivan način. Poslovno se savetuje oprez sa dokumentima i rokovima. U porodici je moguć razgovor koji donosi olakšanje.

Lav

Četvrtak vam donosi priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Na poslu možete dobiti priznanje ili podršku uticajne osobe. U ljubavi ste strastveni, ali je važno da saslušate i drugu stranu.

Devica

Dan je idealan za organizaciju, planiranje i završavanje obaveza. Moguće je blago opterećenje zbog sitnica, pa pokušajte da ne budete prestrogi prema sebi i drugima. Ljubavni odnosi traže više spontanosti.

Vaga

Očekuje vas dinamičan dan ispunjen kontaktima i dogovorima. Neko može tražiti vaš savet ili pomoć. U ljubavi se otvara prilika za lep susret ili obnovu bliskosti.

Škorpija

Intuicija vam je pojačana i može vas odvesti do važnih saznanja. Na poslu se savetuje diskrecija i strpljenje. U emotivnim odnosima moguće su duboke, ali iskrene teme.

Strelac

Dan donosi potrebu za širim pogledom i izlaskom iz rutine. Moguće su nove ideje vezane za posao ili učenje. U ljubavi je važno da ne obećavate više nego što možete da ispunite.

Jarac

Fokusirani ste na odgovornosti i dugoročne ciljeve. Četvrtak je povoljan za ozbiljne razgovore i donošenje odluka. U privatnom životu pokušajte da ostavite prostor za odmor i bliskost.

Vodolija

Inspiracija i originalne ideje dolaze do izražaja. Bićete skloni nekonvencionalnim rešenjima, što može doneti pozitivan pomak. U ljubavi je naglašena potreba za slobodom i razumevanjem.

Ribe

Dan je povoljan za povlačenje, razmišljanje i kreativni rad. Obratite pažnju na unutrašnji glas. U emotivnim odnosima nežnost i empatija donose stabilnost i osećaj sigurnosti.