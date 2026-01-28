Slušaj vest

Neobična zapadnjačka svadbena tradicija postala je viralna nakon što je snimak sa jednog venčanja obišao društvene mreže i izazvao lavinu komentara od smeha do potpunog šoka.

Mladoženja Krid Henri (23) znao je da „nešto sledi“, ali ga to nije pripremilo za ono što se dogodilo na kraju njegovog prvog plesa sa suprugom Džoli Henri (21). Grupa svatova, među njima kumovi, kolege sa posla, pa čak i nekoliko dece, iznenada ga je oborila na sred plesnog podijuma.

Foto: joleehenry/tiktok

Šta je zapravo „cowboy chapping“?

Nakon što su ga savladali, svatovi su mladi uručili kaubojske čapse, kožne navlake za noge koje kauboji nose kako bi sprečili žuljanje tokom jahanja. Džoli je zatim, uz osmeh i smeh prisutnih, tim čapsama lagano udarila svog muža, u skladu sa tradicijom.

Foto: joleehenry/tiktok

Reč je o običaju duboko ukorenjenom u kulturi američkog Zapada, koji se praktikuje na venčanjima, rođendanima i drugim važnim događajima kao svojevrsni obred prelaska.

„To je veoma česta tradicija na gotovo svakom kaubojskom venčanju na ranču“, rekla je Džoli za People.

„Moj muž je ‘čapkirao’ sve svoje prijatelje na njihovim svadbama, a sada je došao red na njega. Ako potičete iz tog sveta – praktično nemate izbora. To je zabavna i dugogodišnja tradicija.“

Foto: joleehenry/tiktok

Gosti u šoku, internet u suzama od smeha

Na svadbi održanoj 22. novembra u Grejemu, u Teksasu, bilo je oko 300 zvanica. Većina, koja je uključena u rančerski način života, očekivala je ovakav trenutak. Međutim, gosti „sa strane“ ostali su potpuno zatečeni.

„Neki nisu imali pojma šta se dešava i bili su u potpunom šoku“, priseća se Džoli.

„Pitali su okolo i brzo shvatili o čemu je reč.“

Video je Džoli podelila na TikToku uz opis:

„Kauboji će uvek biti kauboji…“, dodajući: „Moraš ih voleti!“

Snimak je postao viralan sa više od 10,8 miliona pregleda i 860.000 lajkova.