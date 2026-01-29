Slušaj vest

U Japanu odlazak u toalet daleko prevazilazi puku svakodnevnu rutinu. To je prostor u kojem se prirodno susreću tehnološki napredak i višeslojna tradicija. U istoj zemlji moguće je naići i na ultramoderne toalete opremljene elektronikom i na klasične podne varijante, bez ikakvog osećaja kontrasta ili nesklada.

Japansko društvo pokazuje da komfor i kulturno nasleđe mogu da koegzistiraju i međusobno se nadopunjuju.

Pametni toaleti i filozofija komfora

Savremeni pametni Vošlet (Washlet) toaleti postali su simbol japanske inovativnosti. Grejana sedišta, prilagodljivi mlazevi bidea, automatsko provetravanje i neutralizacija neprijatnih mirisa, kao i diskretno osvetljenje koje se aktivira pokretom - sve je osmišljeno sa ciljem da korisniku pruži maksimalnu udobnost. Ovi sistemi nisu luksuz radi luksuza, već deo promišljene brige o higijeni i svakodnevnom blagostanju.

Tehnologija koja služi čoveku

Posebnu pažnju privlače funkcije poput zvuka tekuće vode, namenjenog prikrivanju neprijatnih zvukova, kao i poklopaca koji se automatski otvaraju i zatvaraju. Fokus je na racionalnoj potrošnji vode, održavanju čistoće i očuvanju privatnosti. Priče o skeniranju urina povremeno se pojavljuju u javnosti, ali su retke i uglavnom pripadaju domenu preterivanja i mitova. U japanskom društvu tehnologija ima jasnu svrhu - da unapredi kvalitet života, a ne da impresionira.

Tradicionalni podni "washiki" toaleti i dalje u upotrebi

Uprkos tehnološkom razvoju, tradicionalni "washiki" toaleti nisu potisnuti. Ove podne WC-školjke i dalje se koriste širom zemlje, prvenstveno zbog zdravstvenih i praktičnih razloga. Položaj tela, pri kojem se sedi okrenut ka zaobljenom delu toaleta, smatra se prirodnijim i pogodnijim za održavanje higijene. Za mnoge Japance to nije znak zaostalosti, već promišljen izbor zasnovan na dugoj praksi.

Washiki wc šolja i dalje se koristi u Japanu Foto: Akihito Yokoyama / Alamy / Profimedia

Čistoća kao društvena vrednost

U Japanu čistoća ima mnogo dublje značenje od same urednosti. Ona predstavlja izraz poštovanja prema drugima i prema zajedničkom prostoru. Toalet se doživljava kao ogledalo lične odgovornosti i kulture ponašanja. Čak i u starim pričama o samurajima pominje se težnja ka privatnosti i čistoći u najtežim okolnostima, što svedoči o dubokoj ukorenjenosti ovih vrednosti.

Ogledalo jednog društva

Stručnjaci često ističu da japanski toalet predstavlja umanjeni prikaz čitavog društva. Tehnologija je u službi funkcionalnosti, tradicija oblikuje navike, a čistoća simbolizuje međusobno uvažavanje. U Japanu staro i novo ne stoje jedno nasuprot drugog - oni zajedno stvaraju uravnotežen, praktičan i skladan sistem u kojem ljudi, kultura i tehnologija funkcionišu u harmoniji.

Pogledajte video: Kako mokriti u javnom toaletu