Slušaj vest

U vremenu u kojem se pažnja učenika svakodnevno bori sa mobilnim telefonima i kratkim digitalnim sadržajima, nastavnici sve teže pronalaze način da razred usmere ka radu. Ipak, jedna profesorka iz Francuske pokazala je da rešenje ne mora da bude ni glasno ni komplikovano.

U jednoj školi u Sen-Maksiminu uvela je jednostavno pravilo koje već deset godina oblikuje početak svakog časa - prvih deset minuta posvećeno je tišini i čitanju.

Pravilo koje se ne menja godinama

Profesorka već 10 godina čas započinje čitanjem u tišini Foto: Profimedia

Čim učenici uđu u učionicu, zauzimaju svoja mesta i uzimaju knjige. Nema instrukcija, nema upozorenja - samo dogovor koji svi poznaju. Izbor štiva je prepušten učenicima: može se čitati knjiga sa spiska lektire, naslov iz razredne biblioteke ili čak strip. Jedini uslov je da se čita, bez ometanja i razgovora.

Nakon deset minuta - fokus bez opomena

Tišina se vrlo brzo ustali, a čitanje nije pasivno. Dok je i sama profesorka posvećena svojoj knjizi, često je prekine podignuta ruka i tiho pitanje o značenju nepoznate reči. Kada deset minuta istekne, čas počinje bez zadrške. Učenici su već skoncentrisani i spremni za rad, pa dodatna disciplina gotovo da nije potrebna.

Učenici traže da se čitanje produži

"Ako čas traje dva školska časa, često se, uz osmeh, čuje predlog da se vrati vreme za čitanje", kaže nastavnica, ističući da je reakcija učenika prevazišla njena očekivanja.

Profesorka već 10 godina čas započinje čitanjem u tišini Foto: Shutterstock

U odeljenju trećeg razreda gotovo svi primećuju pozitivne efekte ove navike.

Različiti učenici, isti efekat

Luna, koja je i ranije volela knjige, objašnjava da joj ovih deset minuta pomaže da "pripremi mozak" za nastavak časa. Mateo priznaje da ranije nije imao interesovanje za čitanje, ali da mu je sloboda izbora pomogla da pronađe knjige koje mu prijaju. Amani ističe da joj je redovno čitanje značajno proširilo rečnik, posebno u periodu kada mobilni telefoni, kako kaže, sve više utiču na siromašenje francuskog jezika.

Navika koja ostavlja trag

Profesorka već 10 godina čas započinje čitanjem u tišini Foto: Shutterstock

Iako ostaje pitanje da li će se ovakav entuzijazam zadržati i u narednim generacijama, jedno je sigurno - ovih deset minuta tišine i knjige ostaviće trajan utisak na veliki deo učenika. U svetu prepunom buke i brzih informacija, ova učionica pokazuje da se fokus ponekad najlakše postiže - potpunim mirom.

Pogledajte video: Đaci u Češkoj prate nastavu umotani u ćebad