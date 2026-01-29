Lekar kaže da godinama pogrešno jedemo krompir i jabuke: Ipak, najveću grešku u čišćenju pravimo sa kivijem
Profesor Tim Spektor, epidemiolog i osnivač platforme „Zoe Health“, podelio je jednostavan, ali izuzetno efikasan savet za zdraviji život – i ono što je najvažnije, potpuno je besplatan i ne zahteva nikakav dodatni napor.
U emisiji na Kanalu 4, pod nazivom „What Not to Eat“, profesor je istakao da postoji samo jedno ključno pitanje koje bi svi trebalo da postavimo sebi kada je ishrana u pitanju.
Odgovor je, kako kaže, iznenađujuće jednostavan – ne ljuštite namirnice ako baš ne morate.
Zašto je kora važnija nego što mislimo
Profesor Spektor objašnjava da postoje dva glavna razloga zbog kojih je bolje jesti voće i povrće sa korom. Prvi su polifenoli – prirodna zaštitna jedinjenja koja biljke proizvode, a koja imaju snažan pozitivan efekat na ljudsko zdravlje.
– Većina tih zaštitnih hemikalija nalazi se upravo u kori. One pomažu dobrim bakterijama u našim crevima da se razmnožavaju, jačaju imunitet i utiču na zdravlje na više nivoa – objašnjava profesor.
Jabuka, kivi i krompir – male promene, velika korist
Kada je reč o jabukama, krompiru i kiviju, Spektor ističe da zadržavanje kore može značajno doprineti prevenciji brojnih zdravstvenih problema.
– Jabuku većina ljudi jede grickajući je, ali oni koji je ljušte gube ogromnu količinu hranljivih materija. U kori se nalazi i do 30 puta više zaštitnih biljnih jedinjenja nego u samom plodu – naglašava on.
Slična situacija je i sa kivijem.
– Gotovo svi ga ljušte, a ako ga pojedete sa korom, unosite čak 50 odsto više vlakana – rekao je Spektor, demonstrirajući kako bez problema jede neoljušteni kivi.
– Ukus je isti, a manje se isprljate – dodao je kroz osmeh.
Krompir je još jedan primer namirnice čija se vrednost često potcenjuje.
– Ako skidate koru, propuštate pet puta više vlakana nego što ima u unutrašnjem delu – upozorava profesor.
Vlakna – ključ zdravlja creva i srca
Prema podacima zdravstvene organizacije Bupa, vlakna imaju višestruku korist za organizam. Ona pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, poboljšavaju varenje, smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, snižavaju holesterol i doprinose održavanju zdrave telesne težine.
Ipak, profesor poručuje da nema potrebe za stresom.
– Ako baš ne možete da jedete koru, nemojte je bacati. Ubacite je u pleh, dodajte malo maslinovog ulja i soli – i dobićete fantastične, domaće čips-grickalice – savetuje on.
Ove namirnice imaju najviše koristi u kori
Studije potvrđuju da bioaktivna biljna jedinjenja, uključujući fenole, imaju ključnu ulogu u nutritivnoj vrednosti i ukusu voća i povrća. Posebno se izdvajaju sledeće namirnice:
- jabuka
- banana
- pomorandža
- dinja
- mango
- pomelo
- nar
- kivi
- šargarepa
- crni luk
- beli luk
- krompir
- paradajz
- plavi patlidžan
- crna rotkva
Poseban akcenat stavljen je na jabuku. Jedno istraživanje navodi da se kora jabuke smatra izuzetno vrednim nusproizvodom u preradi, jer obiluje fitonutrijentima i dijetetskim vlaknima, što je čini pogodnom za razvoj funkcionalne hrane.
(Kurir.rs/Express)
Video: Hit recept: Pita sa jabukama iz tiganja