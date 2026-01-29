Slušaj vest

Profesor Tim Spektor, epidemiolog i osnivač platforme „Zoe Health“, podelio je jednostavan, ali izuzetno efikasan savet za zdraviji život – i ono što je najvažnije, potpuno je besplatan i ne zahteva nikakav dodatni napor.

U emisiji na Kanalu 4, pod nazivom „What Not to Eat“, profesor je istakao da postoji samo jedno ključno pitanje koje bi svi trebalo da postavimo sebi kada je ishrana u pitanju.

Odgovor je, kako kaže, iznenađujuće jednostavan – ne ljuštite namirnice ako baš ne morate.

1.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Zašto je kora važnija nego što mislimo

Profesor Spektor objašnjava da postoje dva glavna razloga zbog kojih je bolje jesti voće i povrće sa korom. Prvi su polifenoli – prirodna zaštitna jedinjenja koja biljke proizvode, a koja imaju snažan pozitivan efekat na ljudsko zdravlje.

Većina tih zaštitnih hemikalija nalazi se upravo u kori. One pomažu dobrim bakterijama u našim crevima da se razmnožavaju, jačaju imunitet i utiču na zdravlje na više nivoa – objašnjava profesor.

Jabuka, kivi i krompir – male promene, velika korist

Kada je reč o jabukama, krompiru i kiviju, Spektor ističe da zadržavanje kore može značajno doprineti prevenciji brojnih zdravstvenih problema.

jabuke shutterstock_1111526258.jpg
Crvene jabuke Foto: Shutterstock

Jabuku većina ljudi jede grickajući je, ali oni koji je ljušte gube ogromnu količinu hranljivih materija. U kori se nalazi i do 30 puta više zaštitnih biljnih jedinjenja nego u samom plodu – naglašava on.

Slična situacija je i sa kivijem.

– Gotovo svi ga ljušte, a ako ga pojedete sa korom, unosite čak 50 odsto više vlakana – rekao je Spektor, demonstrirajući kako bez problema jede neoljušteni kivi.

– Ukus je isti, a manje se isprljate – dodao je kroz osmeh.

Krompir je još jedan primer namirnice čija se vrednost često potcenjuje.

profimedia-0888669620.jpg
Foto: Luis Echeverri / Alamy / Profimedia

– Ako skidate koru, propuštate pet puta više vlakana nego što ima u unutrašnjem delu – upozorava profesor.

Vlakna – ključ zdravlja creva i srca

Prema podacima zdravstvene organizacije Bupa, vlakna imaju višestruku korist za organizam. Ona pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, poboljšavaju varenje, smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, snižavaju holesterol i doprinose održavanju zdrave telesne težine.

Ipak, profesor poručuje da nema potrebe za stresom.

– Ako baš ne možete da jedete koru, nemojte je bacati. Ubacite je u pleh, dodajte malo maslinovog ulja i soli – i dobićete fantastične, domaće čips-grickalice – savetuje on.

U dlanovima se nalaze dva cela kivija i jedan presečen na pola
Kivi je voće bogato vlaknima i vitaminom C, poznato po blagotvornom dejstvu na varenje. Foto: Shutterstock

Ove namirnice imaju najviše koristi u kori

Studije potvrđuju da bioaktivna biljna jedinjenja, uključujući fenole, imaju ključnu ulogu u nutritivnoj vrednosti i ukusu voća i povrća. Posebno se izdvajaju sledeće namirnice:

  • jabuka
  • banana
  • pomorandža
  • dinja
  • mango
  • pomelo
  • nar
  • kivi
  • šargarepa
  • crni luk
  • beli luk
  • krompir
  • paradajz
  • plavi patlidžan
  • crna rotkva

Poseban akcenat stavljen je na jabuku. Jedno istraživanje navodi da se kora jabuke smatra izuzetno vrednim nusproizvodom u preradi, jer obiluje fitonutrijentima i dijetetskim vlaknima, što je čini pogodnom za razvoj funkcionalne hrane.

(Kurir.rs/Express)

Ne propustiteŽenaKROMPIR VAM PROKLIJA I MOŽETE GA SAMO BACITI! U džak ubacite samo JEDNU ovu voćku i rešili ste problem!
proklijali krompir
IshranaDa li pileća supa zaista pomaže kada ste bolesni? Probajte domaći recept naših baka i otkrijte tajnu koju generacije prenose
pileća supa servirana u beloj kramičkoj činiji
Zdravlje iz PrirodePetodnevni detoks za creva: Čuveni travar otkriva kako da poništite efekte prazničnog prejedanja
šolja čaja od hajdučke trave na drvenom stolu sa sušenom hajdučicom
ZanimljivostiOvo je najgora vrsta mesa za zdravlje creva, a Srbima je svakog dana na tanjiru: Svi se hvatamo za to kad smo gladni
Devojka gleda meso u mesari
ŽenaDa li je zdravije spavati sa čarapama ili bez njih? Stručnjak otkrio istinu koja će mnoge iznenaditi
vunene-carape-shutterstock-513891982.jpg

 Video: Hit recept: Pita sa jabukama iz tiganja

Pita sa jabukama iz tiganja Izvor: Instagram/beccasgreatbakes