Profesor Tim Spektor, epidemiolog i osnivač platforme „Zoe Health“, podelio je jednostavan, ali izuzetno efikasan savet za zdraviji život – i ono što je najvažnije, potpuno je besplatan i ne zahteva nikakav dodatni napor.

U emisiji na Kanalu 4, pod nazivom „What Not to Eat“, profesor je istakao da postoji samo jedno ključno pitanje koje bi svi trebalo da postavimo sebi kada je ishrana u pitanju.

Odgovor je, kako kaže, iznenađujuće jednostavan – ne ljuštite namirnice ako baš ne morate.

Foto: Privatna Arhiva

Zašto je kora važnija nego što mislimo

Profesor Spektor objašnjava da postoje dva glavna razloga zbog kojih je bolje jesti voće i povrće sa korom. Prvi su polifenoli – prirodna zaštitna jedinjenja koja biljke proizvode, a koja imaju snažan pozitivan efekat na ljudsko zdravlje.

– Većina tih zaštitnih hemikalija nalazi se upravo u kori. One pomažu dobrim bakterijama u našim crevima da se razmnožavaju, jačaju imunitet i utiču na zdravlje na više nivoa – objašnjava profesor.

Jabuka, kivi i krompir – male promene, velika korist

Kada je reč o jabukama, krompiru i kiviju, Spektor ističe da zadržavanje kore može značajno doprineti prevenciji brojnih zdravstvenih problema.

Crvene jabuke Foto: Shutterstock

– Jabuku većina ljudi jede grickajući je, ali oni koji je ljušte gube ogromnu količinu hranljivih materija. U kori se nalazi i do 30 puta više zaštitnih biljnih jedinjenja nego u samom plodu – naglašava on.

Slična situacija je i sa kivijem.

– Gotovo svi ga ljušte, a ako ga pojedete sa korom, unosite čak 50 odsto više vlakana – rekao je Spektor, demonstrirajući kako bez problema jede neoljušteni kivi.

– Ukus je isti, a manje se isprljate – dodao je kroz osmeh.

Krompir je još jedan primer namirnice čija se vrednost često potcenjuje.

Foto: Luis Echeverri / Alamy / Profimedia

– Ako skidate koru, propuštate pet puta više vlakana nego što ima u unutrašnjem delu – upozorava profesor.

Vlakna – ključ zdravlja creva i srca

Prema podacima zdravstvene organizacije Bupa, vlakna imaju višestruku korist za organizam. Ona pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, poboljšavaju varenje, smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, snižavaju holesterol i doprinose održavanju zdrave telesne težine.

Ipak, profesor poručuje da nema potrebe za stresom.

– Ako baš ne možete da jedete koru, nemojte je bacati. Ubacite je u pleh, dodajte malo maslinovog ulja i soli – i dobićete fantastične, domaće čips-grickalice – savetuje on.

Kivi je voće bogato vlaknima i vitaminom C, poznato po blagotvornom dejstvu na varenje. Foto: Shutterstock

Ove namirnice imaju najviše koristi u kori

Studije potvrđuju da bioaktivna biljna jedinjenja, uključujući fenole, imaju ključnu ulogu u nutritivnoj vrednosti i ukusu voća i povrća. Posebno se izdvajaju sledeće namirnice:

jabuka

banana

pomorandža

dinja

mango

pomelo

nar

kivi

šargarepa

crni luk

beli luk

krompir

paradajz

plavi patlidžan

crna rotkva

Poseban akcenat stavljen je na jabuku. Jedno istraživanje navodi da se kora jabuke smatra izuzetno vrednim nusproizvodom u preradi, jer obiluje fitonutrijentima i dijetetskim vlaknima, što je čini pogodnom za razvoj funkcionalne hrane.

