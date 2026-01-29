Slušaj vest

U ponedeljak, 2. februara, publiku Prvog programa RTS-a od 21 čas očekuje novo izdanje popularnog kviza "Potera". Pored uzbudljivih pitanja i takmičarskog duha, pažnju gledalaca ovog puta privukao je i nesvakidašnji stajling jedne od tragačica.

Milica Jokanović pojavila se u prugastom odelu koje se jasno izdvojilo i unelo osveženje u ustaljeni vizuelni identitet emisije.

Tragačica se našalila na račun promene

Promena nije prošla nezapaženo, a sama Milica je uz osmeh prokomentarisala svoj izgled, osvrnuvši se i na kolegu koji je poznat po sličnom stilu.

Milica Jokanović oduševila stajlingom u Poteri Foto: Printscreen/Youtube/RTS

"Danas sam odmenila Jovana. Ja imam prugasto odelo, nema više Joca", rekla je Milica Jokanović.

Njena opaska izazvala je simpatije u studiju, a razgovor o stajlingu dodatno je razbio početnu tenziju pred igru.

Komplimenti iz studija

Na Miličin račun brzo je stigla i reakcija voditelja kviza.Jovan Memedović nije propustio priliku da pohvali njen izgled.

"I lepo Vam stoji", rekao je voditelj Jovan Memedović.

Pozitivni komentari nisu se zadržali samo na voditelju. Jedan od takmičara se nadovezao i dodatno potvrdio utisak iz studija.

"Izuzetno lepo", dodao je takmičar.

Detalj koji je obeležio veče

Iako je fokus emisije, kao i uvek, bio na znanju i brzini razmišljanja, ovaj modni detalj uneo je dodatnu dozu opuštenosti i šarma u novo izdanje "Potere". Milica Jokanović je još jednom pokazala da, pored oštrine uma, ume da privuče pažnju i stilom, a publika je dobila još jedan razlog da sa nestrpljenjem prati omiljeni kviz.

Pogledajte video: Isečak iz kviza Potera