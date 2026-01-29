Slušaj vest

Arheolozi su ostali zatečeni pošto su tokom iskopavanja pećinskog sistema, unutar Gibraltarske stene, pronašli novu “prostoriju” koja je bila zapečaćena čak 40.000 godina!

Ovo izuzetno otkriće baca novo svetlo na život neandertalaca, koji su na tom području opstajali vekovima, prenosi LadBible.

Pećina čuva brojne tajne

Otkrivena komora se nalazi u okviru Gorhamove pećine, locirane na jugoistočnoj strani ogromne stene. Upravo ova pećina predstavlja svojevrsni muzej artefakata i čuva brojne tragove koji osvetljavaju svakodnevicu praistorijskih ljudi.

Gorhamove pećine Foto: Handout / AFP / Profimedia

Neandertalci su naseljavali Evropu i Aziju u periodu od pre 400.000 do pre 40.000 godina. Iako u samoj pećini nisu pronađeni skeleti, brojni dokazi jasno ukazuju na njihovo prisustvo.

Prema podacima UNESCO, u pećini postoje “apstraktne gravure u stenama, zatim dokazi o lovu na ptice i morske životinje radi ishrane, i korišćenju perja u ornamentalne svrhe”.

Dodaje se i da su istraživanja “značajno doprinela raspravama o evoluciji neandertalaca i savremenog čoveka”.

Tragovi ogrebotina na zidovima

Otkriće iz 2024. godine dodatno potvrđuju složenost života neandertalaca. Istraživači su u pećini pronašli neobičnu peć. Sloj sedimenta u kojem je nađena datira iz perioda od pre 67.000 do 60.000 godina i, kako se navodi, “jasno je delo ljudskih ruku”.

Gibraltar Foto: Philip Game / Alamy / Profimedia

Veruje se da je korišćena za proizvodnju brezovog katrana - lepljive supstance koju su praistorijski ljudi koristili za pričvršćivanje drški na alat ili oružje. Sama struktura peći bila je kružnog oblika i sadržala je dva kanala, kao i debelu oblogu.

Direktor Nacionalnog muzeja Gibraltara, Klajv Finlejson, kazao je da su u pećini pronađeni i “tragovi ogrebotina na zidovima”, koje je ostavila neidentifikovana “životinja mesožder”.

"Ovo je izuzetno uzbudljivo"

Finlejson priznaje da je osetio “jezu” kada je prvi put ušao u pećinu, opisujući taj trenutak kao jedan od najuzbudljivijih u karijeri.

“Koliko puta u životu imate priliku da pronađete nešto u šta niko nije kročio 40.000 godina? Mislim da se to dešava samo jednom u životu“, rekao je.

Gorhamove pećine Foto: Handout / AFP / Profimedia

Dodao je da se istraživanja tek zahuktavaju:

“Kako budemo kopali, sve će postajati veće i veće. Vrlo je verovatno da tamo imamo ogromnu pećinu. A kako budemo silazili dublje, moguće je da postoje i dodatni prolazi. Sve je to izuzetno uzbudljivo“.

