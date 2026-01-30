Slušaj vest

Povelja, malo ostrvo koje se nalazi između Venecije i Lida u severnoj Italiji, krije mračnu prošlost i mnogi ga smatraju jednim od najukletijih mesta na svetu.

Ostrvo je vekovima služilo kao utočište, karantin za obolele od kuge, psihijatrijska bolnica... Prema podacima National Geographic-a, na ostrvu je umrlo oko 100.000 žrtava kuge. Povelja je veoma privlačna ljubiteljima paranormalnog, iako su posete zabranjene.

Polovinu tla ostrva čine ljudski ostaci

Nekada je na ovom ostrvu živelo 160.000 ljudi, a svi su imali nešto zajedničko – bili su teško bolesni i prognani na ostrvo da ne bi zarazili druge. Tamo nisu imali šta da rade osim da čekaju smrt. Pre nekoliko godina dokazano je da više od polovine ostrvskog tla čine ljudski ostaci, što najbolje govori koliko je dugo trajala praksa dovođenja bolesnih ljudi.

Arheolozi su pronašli masovne grobnice na obližnjim ostrvcima Lazzaretto Vecchio i Lazzaretto Nuovo, u kojima su pronađeni ostaci ljudi obolelih od kuge.

Karantin na ostrvu

Povelja se prvi put pominje 421. godine, kada su Padovani i Este našli zaštitu od varvara na tom ostrvu. U devetom veku stanovništvo ostrva je poraslo, ali je nakon napada đenoveške flote na Veneciju stanovništvo preseljeno u Đudeku. Godine 1776. ostrvo je potpalo pod nadležnost Kancelarije za javno zdravlje i postalo je kontrolni punkt za robu i putnike koji su putovali brodom do i iz Venecije.

Nakon nekoliko slučajeva kuge na brodovima 1793. godine, ostrvo je pretvoreno u mesto karantina. Napoleon Bonaparta je ovu ulogu ostrva proglasio trajnom 1805. godine, a devet godina kasnije bolnica je zatvorena.

Ostrvo je ponovo postalo mesto karantina 1922. godine, kada su postojeće zgrade pretvorene u azil za mentalno obolele, a pričalo se da su tamo podvrgnuti lobotomiji. Bolnica je zatvorena 1968. godine, a ostrvo je napušteno. Lekar koji je „lečio” pacijente izvršio je samoubistvo skokom sa bolničkog tornja.

Radnja poljskog romana "Jesi živ" odvija se na ovom ostrvu, a glavni junaci, dečak i devojčica oboleli od kuge, pokušavaju da pobegnu sa njega. Danas je ostrvo skoro potpuno nenaseljeno i zatvoreno za turiste.

