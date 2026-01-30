Slušaj vest

Povelja, malo ostrvo koje se nalazi između Venecije i Lida u severnoj Italiji, krije mračnu prošlost i mnogi ga smatraju jednim od najukletijih mesta na svetu.

Ostrvo je vekovima služilo kao utočište, karantin za obolele od kuge, psihijatrijska bolnica... Prema podacima National Geographic-a, na ostrvu je umrlo oko 100.000 žrtava kuge. Povelja je veoma privlačna ljubiteljima paranormalnog, iako su posete zabranjene.

Polovinu tla ostrva čine ljudski ostaci

Nekada je na ovom ostrvu živelo 160.000 ljudi, a svi su imali nešto zajedničko – bili su teško bolesni i prognani na ostrvo da ne bi zarazili druge. Tamo nisu imali šta da rade osim da čekaju smrt. Pre nekoliko godina dokazano je da više od polovine ostrvskog tla čine ljudski ostaci, što najbolje govori koliko je dugo trajala praksa dovođenja bolesnih ljudi.
Arheolozi su pronašli masovne grobnice na obližnjim ostrvcima Lazzaretto Vecchio i Lazzaretto Nuovo, u kojima su pronađeni ostaci ljudi obolelih od kuge.

Pogledajte u galeriji fotografije ostrva Povelja:

Ostrvo Povelja Foto: Profimedia, Realy Easy Star / Toni Spagone / Alamy / Profimedia

Karantin na ostrvu

Povelja se prvi put pominje 421. godine, kada su Padovani i Este našli zaštitu od varvara na tom ostrvu. U devetom veku stanovništvo ostrva je poraslo, ali je nakon napada đenoveške flote na Veneciju stanovništvo preseljeno u Đudeku. Godine 1776. ostrvo je potpalo pod nadležnost Kancelarije za javno zdravlje i postalo je kontrolni punkt za robu i putnike koji su putovali brodom do i iz Venecije.

Nakon nekoliko slučajeva kuge na brodovima 1793. godine, ostrvo je pretvoreno u mesto karantina. Napoleon Bonaparta je ovu ulogu ostrva proglasio trajnom 1805. godine, a devet godina kasnije bolnica je zatvorena.

Ostrvo je ponovo postalo mesto karantina 1922. godine, kada su postojeće zgrade pretvorene u azil za mentalno obolele, a pričalo se da su tamo podvrgnuti lobotomiji. Bolnica je zatvorena 1968. godine, a ostrvo je napušteno. Lekar koji je „lečio” pacijente izvršio je samoubistvo skokom sa bolničkog tornja.

Radnja poljskog romana "Jesi živ" odvija se na ovom ostrvu, a glavni junaci, dečak i devojčica oboleli od kuge, pokušavaju da pobegnu sa njega. Danas je ostrvo skoro potpuno nenaseljeno i zatvoreno za turiste.

(Kurir.rs/ Index)

Ne propustiteZanimljivostiNa ovom ostrvu žive samo 3 osobe: Ima 100 puta više stoke, nema struje i automobila, a sada nudi dobro plaćen posao i besplatan smeštaj
Ostrvo Bardsej
ZanimljivostiOvo je najopasnije ostrvo na svetu: Pristup strancima je zabranjen, a ko kroči na njega ne vraća se živ - sada isplivao redak snimak (VIDEO)
Pleme koje živi na ostrvu Severni Sinental
ZanimljivostiNa ovom ostrvu na Jadranu živi samo jedan čovek: Nekada bilo ponos i dika cele Juge, njegovo "belo zlato" koristili i Amerikanci, a zbog ovoga su svi pobegli
Ostrvo Vrnik.jpg
ZanimljivostiJedino mesto na svetu gde vreme ne postoji: Na ovom ostrvu u Evropi ljudi idu na kafu u 2 ujutru, a satove niko ne nosi "Živimo kako želimo" (FOTO)
profimedia-0295016380.jpg

Bonus video:

ZA OVO OSTRVO U SRCU BEOGRADA POSTOJI NEVEROVATNA LEGENDA! Pokušavali su da ga uklone na sve načine, pa shvatili da je NEUNIŠTIVO Izvor: Kurir TV