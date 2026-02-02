Slušaj vest

Jedan Goran iz Srbije pronašao je ljubav daleko od Balkana i oženio seBrazilkom, a njihov zajednički život danas izaziva pozitivne reakcije kod ljudi širom regiona. Kroz kratke snimke na društvenim mrežama, ovaj bračni par prikazuje svoju svakodnevicu, razlike u mentalitetu i trenutke u kojima se dve kulture prepliću.

Ovoga puta, Goran je odlučio da napravi mali test za svoju suprugu i proveri koliko je savladala srpski jezik. Njeni pokušaji izgovora i reakcije izazvali su oduševljenje kod Srba, a mnogi su napisali da "Adrijana Lima više nije njihova omiljena snajka".

Goran je supruzi izgovarao pet rečenica na engleskom jeziku, a ona ih je prevodila na srpski jezik.

- "We need to buy fruits and take a walk", rekao je Goran, što znači "Treba da kupimo voće i da se prošetamo". "Trebamo da kupimo voće i...", razmišljala je njegova supruga o daljem prevodu, na šta se Goran nasmejao.

- "Today we are working in Belgrade and having breakfast there", nastavio je Goran, što u prevodu znači "Danas radimo u Beogradu i tamo doručkujemo". Brazlika je tačno odgovorila, misleći na ručak, a potom se ispravila i rekla da se radi o doručku.

- "Watch where you're going, lady. Look in front", nastavio je Goran, što znači: "Pazite kuda idete, gospođo. Gledajte ispred sebe". a odgovor supruge ga je nasmejao: "Gledaj u autu, gospođa! Gledaj pravo".

-"Look troguh the window, there are buildings and the sky", glasila je četvrta rečenica, koja na srpskom jeziku znači "Gledaj kroz prozor, vide se zgrade i nebo". Brazlika se pomučila: "Vidi. Gledaj kroz prozor, imamo sunce, drvo... Dobro?".

Poslednje pitanje pogledajte u snimku koje je najviše nasmejalo korisnike Instagrama.

