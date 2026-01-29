Slušaj vest

Prema tumačenjima kineske astrologije, 2026. godina mogla bi biti obeležena hrabrim odlukama, naglim zaokretima i snažnim transformacijama.

Nova godina možda počinje 1. januara, ali u kineskoj tradiciji pravi početak godine dolazi tek sa Kineskom novom godinom – najvažnijim i najsvečanijim praznikom u lunarnom kalendaru. To je vreme novih početaka, simboličnog čišćenja prošlosti i okretanja sreći, blagostanju i ličnom rastu. Prema kineskom zodijaku, životinja u čijem ste znaku rođeni može mnogo reći o vašem karakteru, ali i o energiji koja vas očekuje u predstojećem periodu, prenosi The Sun. A 2026. godina, tvrde astrolozi, neće biti nimalo obična.

Kineska nova 2026. godina Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Kineska nova godina 2026. pada u sredu, 17. februara. Za razliku od zapadnog kalendara, ovaj datum se svake godine menja jer se zasniva na lunarnim menama. Proslava počinje prvim mladim mesecom lunarne godine i traje 15 dana, a završava se spektakularnim Festivalom lampiona. Porodice širom Kine i sveta okupljaju se uz tradicionalna jela, vatromete i simbolične ukrase koji prizivaju sreću, zdravlje i obilje.

Zašto je 2026. godina Vatrenog Konja?

Kineski zodijak sastoji se od 12 životinja koje se smenjuju svake godine: Pacov, Vo, Tigar, Zec, Zmaj, Zmija, Konj, Koza, Majmun, Petao, Pas i Svinja. Pored toga, postoji i ciklus pet elemenata – Drvo, Vatra, Zemlja, Metal i Voda – koji se kombinuju sa životinjama i čine 60-godišnji ciklus. Upravo zato se godina Vatrenog Konja javlja retko: poslednji put bila je 1966. godine.

Kineska nova 2026. godina Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Šta simbolizuje Vatreni Konj?

Konj je sedma životinja kineskog zodijaka i tradicionalno simbolizuje energiju, slobodu, nezavisnost i kretanje. Ljudi rođeni u znaku Konja često se opisuju kao pustolovni, snalažljivi i puni entuzijazma, ali i skloni impulsivnosti i nemiru. Kada se Konj spoji sa elementom Vatre, njegove osobine postaju još izraženije. Vatra donosi strast, ambiciju, kreativnost i snažan unutrašnji poriv za promenom. Zbog toga Vatreni Konj ima reputaciju moćnog, ali nepredvidivog znaka. U kineskoj tradiciji veruje se da ova kombinacija podstiče rušenje starih obrazaca i stvaranje novih pravila – kako na ličnom, tako i na društvenom nivou.

