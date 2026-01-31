Slušaj vest

Ako vaša veza ne traje duže od nekoliko meseci i stalno se pitate zašto se prekida, čak i kada na početku sve deluje u redu, možda odgovor treba tražiti među zvezdama. Iako uspeh veze zavisi od ljudi koji su u njoj i njihove volje da održe odnos, ponekad i astrologija može imati uticaj.

Prema sajtu Pinkvilla, ovi horoskopski znaci imaju najviše neuspelih veza i najmanje sreće u ljubavi.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Rakovima je izuzetno teško da održe vezu. Koliko god truda uložili, Rakovi često završavaju u neuspelim vezama. Nije reč o tome da ne žele da veza funkcioniše, već da sve što rade deluje nepotpuno i nedovoljno.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Devicama takođe nije lako u ljubavi. Razlog je što često traže savršenstvo kada su u pitanju odnosi. Jedna greška može ih navesti da izgube interesovanje za partnera. Pored toga, često mešaju privlačnost i ljubav, što ih vodi u neuspešne veze.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovi takođe doživljavaju brojne prekide. Iako daju sve od sebe u vezi, njihov partner često očekuje mnogo više. Bez obzira na trud, druga osoba ih retko smatra dovoljno dobrim i radije prekida vezu.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije obično donose odluke o ljubavi i vezi brzo, bez mnogo razmišljanja. Zbog toga, nakon nekoliko meseci veze mogu osetiti da nešto nije u redu. Počinju da traže mane u partneru i možda veruju da zaslužuju bolje. Zbog stalne težnje ka savršenstvu, mnoge Škorpije imaju mnogo propalih veza.

