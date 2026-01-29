Džon Erik Spibi dobio na lutriji pa završio u zatvoru

Kada je Džon Erik Spibi 2010. godine osvojio 2.7 miliona evra na Nacionalnoj lutriji, činilo se da je obezbedio bezbrižnu starost. U 65. godini, umesto mirnog života, doneo je odluku koja će ga odvesti u zatvor i svrstati među organizatore jednog od neobičnijih kriminalnih slučajeva u Velikoj Britaniji.

Tajna laboratorija pored seoske kuće

Umesto ulaganja u legalan biznis, Spibi je novac usmerio u proizvodnju falsifikovanih lekova. U objektu nedaleko od svoje seoske kuće, u okolini Vigana, organizovao je skrivenu laboratoriju za masovnu proizvodnju tableta.

"Laboratorija je bila skrivena od pogleda, sa zamagljenim prozorima i opremom industrijskog nivoa, koja je proizvodila tablete u ogromnim količinama", naveo je jedan od istražitelja tokom istrage.

Porodični posao sa ozbiljnim ambicijama

U kriminalnu šemu bio je uključen i njegov sin, Džon Kolin Spibi, kao i saradnici Li Druri i Kalum Dorijan. Zajedno su pokrenuli još jednu laboratoriju, ovog puta u Salfordu, sa jasnim ciljem - da tržište preplave "nelicenciranim, neregulisanim i neproverenim" pilulama. Kupci, nesvesni porekla i sastava lekova, zapravo su, kako su naveli istražitelji, igrali "ruski rulet" sa sopstvenim zdravljem.

Policijska akcija i milionska zaplena

Iako su pokušavali da ostanu neprimetni, policija je duže vreme pratila njihovo kretanje. Ključni trenutak dogodio se kada je zaustavljen iznajmljeni kombi, u kojem je pronađeno čak 2.6 miliona tableta "diazepama", čija je procenjena tržišna vrednost iznosila oko šest miliona evra.

Tokom koordinisanih pretresa, 17. maja 2022. godine, na više lokacija otkriveni su vatreno oružje, municija, gotovina i kompletna industrijska oprema za proizvodnju lekova. Sva četvorica osumnjičenih tada su uhapšena.

Enkripcija koja ih je odala

Istraga je dodatno ojačana zahvaljujući dešifrovanim porukama sa aplikacije EncroChat, koju su članovi grupe koristili za međusobnu komunikaciju. U porukama su razgovarali o nabavci sirovina, količinama i planovima da pređu na sintetičku proizvodnju kako bi povećali zaradu.

Višedecenijske zatvorske kazne

Na osnovu prikupljenih dokaza, sud je izrekao stroge kazne. Džon Erik Spibi osuđen je na 16 i po godina zatvora. Njegov sin Džon Kolin Spibi i Li Druri dobili su kazne duže od 18 godina, dok je Kalum Dorijan osuđen na 12 godina zatvora. Slučaj je ostao zapamćen kao primer kako ogroman dobitak, umesto sigurnosti, može postati početak potpunog životnog sunovrata.

