Dnevni horoskop za 30. januar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog petka.

OVAN

Pravite poslovne planove na osnovu toga kako se osećate, a ne na osnovu činjenica. Ako ih sada ne izmenite, moraćete to da uradite u budućnosti. Razmišljate o simpatiji i pravite strategiju za osvajanje. Moguće su alergije.

BIK

Sve je kako i treba da bude. Posao se normalno razvija, ciljevi su jasni i dostupni. Nema nikakvih teškoća prilikom realizacije planova. Zaljubljeni ste i ne vidite drugu osobu sem partnera. Imate utisak da je idealan. Osećate se dobro.

BLIZANCI

Imate utisak da se bolje razumete sa inostranim saradnicima nego s kolegama iz firme. Ne želite da se suočite s bračnim problemima, kao ni partner. Pretvarate se da je sve u redu. Mogući su problemi sa sinusima ili glavoboljom.

RAK

Posla ima više nego obično. Vama to nije problem. Organizovani ste i ekspeditivni, tako da sve obavljate na vreme. Emocije su vam žestoko proradile, ali plašite se da ih otvoreno pokažete partneru. Zdravlje je solidno.

LAV

Očekuju vas problemi vezani sa zakonom. Dan je loš za izlazak na ročište ili za bilo kakve druge pravne obaveze. Atmosfera u braku je dosta loša. Partner je u minus fazi, razdražljiv, negativan. Vi nemate snage za njega. Pritisak vam je nestabilan.

DEVICA

Iznenadni problem vam totalno remete planove. Nemate drugi izbor nego da se fokusirate na rešavanje problema, iako vam to nije bilo u planu. Prilično ste zatvoreni prema bračnom partneru, kao i on prema vama. Muči vas reuma.

VAGA

Očekuju vas poslovni pregovori. Budite obazrivi. Najbolje je da proverite kredibilitet jednog svog saradnika, pošto nije u potpunosti iskren prema vama. Fokusirani ste na bračnog partnera. Pričuvajte se svega što stvara zavisnost.

ŠKORPIJA

Očekuju vas poslovni pregovori na kojima ćete briljirati. Jasno izlažete ideje, kao i njihove beneficije, ostavljate utisak osobe koja barata činjenicama. Idealizovali ste partnera, ali toga niste svesni. Zdravlje je stabilno.

STRELAC

Držite sve pod kontrolom. Poslovna situacija je stabilna. Očekuje vas novo poznanstvo. Druga osoba ostavlja pozitivan utisak na vas, naročito njena energija, samopouzdanje i optimizam. Imunitet vam je jak, a zdravlje solidno.

JARAC

S mnogo entuzijazma i energije posvećujete se poslovnim obavezama. Pravite planove koji nisu bazirani na činjenicama. Problem je što imate subjektivan utisak da sve možete. Zanimljivo poznanstvo je pred vama. Moguće su alergije.

VODOLIJA

Svu svoju energiju ulažete u posao. Veoma ste vredni, ambiciozni i želite da što pre ostvarite poslovne ciljeve. Ne želite da bračni partner sazna kakve su tačno finansije da ne bi došlo do sukoba. Zdravlje je solidno.

RIBE

Takmičarski ste raspoloženi. Fokusirani ste na poslovne obaveze i želite da pokažete da ih odrađujete u kratkom vremenskom roku. Zadovoljni ste vezom. Prija vam partnerova podrška. Imaćete problem da zaspite na vreme.