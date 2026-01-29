Slušaj vest

Ljudmila i Vladimir Putin u braku su bili 30 godina, od 1983. do 2013, a Ljudmila je jednom prilikom ispričala kako ju je bivši suprug, predsednik Rusije zaprosio.

"Jedne noći smo sedeli u kući i on je rekao: ‘Do sada si već shvatila kakva sam ja osoba. Generalno, nisam baš lak. U ove tri godine verovatno si i sama donela odluku'", rekla je Ljudmila u jednom intervjuu koji je prenesen unutar Putinove biografije "First Person".

Ljudmila i Vladimir Putin:

"Bio je samokritičan, objašnjavao je da je ćutljiv tip, da je u nekim stvarima oštar i da zna da vređa ljude. Smatrao je da nije dovoljno dobar životni partner. Zazvučalo mi je kao da nabraja razloge zbog kojih želi da prekinemo."

"Odgovorila sam mu da sam donela odluku, a on me upitao jesam li sigurna u to. Kimnula sam glavom i bila uverena da je to naš kraj, ali zatim je on rekao: 'Ako je tako, onda želim da znaš da te volim i nadam se da ćeš se udati za mene'", ispričala je.

Ljudmila je na njegovu prosidbu odmah pristala. "Bilo je to iznenađenje za mene."

Stariju ćerku Mariju dobili su 1985, a mlađu Ekaterinu naredne godine, dok su živeli u Drezdenu, gde je Vladimir Putin radio kao specijalista kontraobaveštajne službe sve do 1989, odnosno do pada Berlinskog zida.

Putin se Ljudmilom Škrebnovom oženio 28. jula 1983. godine. Bili su u braku i tokom njegovih drezdenskih dana, ali i tokom uspona u Kremlju. Vrlo retko se pojavljivala s njim na državnim događajima, a 6. juna 2013. oni su objavili da se razvode.

Objava razvoda

Podsećamo, objava njihovog razvoda u videu iz 2013. godine bila je gotovo jednako bizarna, a mnogi i danas smatraju kako su Ljudmilino ponašanje i govor tela bili čudni i da je govorila ono što je morala.

"Razvodimo se jer se jedva viđamo. Naša deca su odrasla i vode svoje živote. Svi vode svoje živote. Zahvalna sam Vladimiru Vladimiroviču na podršci, uvek ćemo biti prijatelji", rekla je tada.

Nakon razvoda Ljudmila se potpuno povukla iz javnosti te se o njoj danas malo zna.