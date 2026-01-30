Slušaj vest

Zima i dalje pokazuje zube, a nagli padovi temperature lako mogu da nas iznenade. Upravo u takvim situacijama zaštita doma postaje prioritet, posebno kada je reč o vodovodnim cevima koje su vrlo osetljive na mraz. Zamrzavanje cevi često dovodi do njihovog pucanja, a posledice mogu biti skupe i dugotrajne.

Jedan od najčešćih saveta koji se prenosi s kolena na koleno jeste da se slavine ostave da blago teku tokom velikih hladnoća. Međutim, ni to pravilo nije baš tako jednostavno kako deluje na prvi pogled. Postoji način da se ova metoda primeni pravilno - i upravo tada daje najbolje rezultate.

Kako funkcioniše pravilo "tanko kao olovka"

Kada temperature padnu duboko ispod nule, voda koja miruje u cevima lako se zaledi. Led se širi, stvara pritisak i u tom procesu može ozbiljno da ošteti instalacije. Da bi se taj rizik smanjio, koristi se takozvano pravilo "tanke olovke".

Suština je da voda ne prestaje da teče, ali u vrlo slabom, kontinuiranom mlazu - približno debljine olovke. Iako se često može čuti da je dovoljno da slavina samo kaplje, u uslovima jakog mraza to nije uvek dovoljno. Blago, ali stalno oticanje vode znatno smanjuje mogućnost da se ona zaledi unutar cevi.

Kapljanje ili tanak mlaz - šta je bolje?

Kod umerenih zimskih temperatura, povremeno kapljanje može biti sasvim dovoljno. Međutim, kada se najavljuju ekstremni minusi, pravilo "tanke olovke" pokazuje se kao pouzdanija opcija. Razlog je jednostavan - voda koja se stalno kreće teže se ledi od one koja stoji.

Topla, hladna ili obe?

Često se postavlja pitanje da li je bolje pustiti toplu ili hladnu vodu. Najpraktičnije rešenje je - obe. Ako imate odvojene slavine za toplu i hladnu vodu, preporučuje se da iz svake lagano teče voda. Kod mešajućih slavina, dovoljno je da ručicu postavite na sredinu, tako da voda bude mlaka. Na taj način štitite i cevi za toplu i one za hladnu vodu.

Na koje slavine treba obratiti posebnu pažnju

Unutrašnje instalacije su uglavnom sigurnije jer su zaštićene grejanjem i izolacijom. Ipak, najveći problem predstavljaju slavine i cevi koje se nalaze na spoljnim zidovima, u neogrevanim garažama, podrumima, ostavama ili pomoćnim prostorijama koje se retko koriste. Posebno su rizične spoljne slavine, kao i one koje su najudaljenije od glavnog ventila za vodu. Upravo na njima je najpametnije pustiti vodu, jer će se tako obezbediti protok kroz veći deo instalacije u kući.

Zašto ova metoda daje rezultate

Kada voda stoji u cevima, ona se lako zaledi. Led povećava zapreminu i stvara pritisak koji može da dovede do pucanja cevi. Kontinuirani protok sprečava ovaj proces, jer voda stalno cirkuliše kroz sistem. Dodatni efekat je to što se na taj način štite i delovi instalacije koji prolaze kroz hladnije zone doma, poput spoljašnjih zidova ili neogrevanih prostorija.

Još nekoliko praktičnih saveta

Pre nego što ostavite slavine da teku, proverite da li su odvodi čisti i prohodni, kako ne bi došlo do izlivanja ili poplave. Takođe, korisno je da znate tačnu lokaciju glavnog ventila za vodu, kako biste u slučaju problema mogli brzo da reagujete. Primenom ovih jednostavnih, ali efikasnih koraka, možete značajno smanjiti rizik od zamrzavanja cevi i sačuvati svoj dom od neprijatnih zimskih iznenađenja.

