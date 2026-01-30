Slušaj vest

Baš kada se učini da situacija u Sjedinjenim Američkim Državama ne može postati čudnija, na društvenim mrežama pojavio se novi kućni trend koji je izazvao pravu raspravu između Amerikanaca i njihovih evropskih prijatelja. Reč je o takozvanom "podrigivanju kuće", praksi koja je naišla na nevericu i podsmeh sa ove strane Atlantika.

Šta zapravo znači "podrigivanje kuće"?

Trend koji se poslednjih nedelja širi društvenim mrežama podrazumeva da ljudi u SAD-u svakog dana, na 10 do 15 minuta, otvore prozore u svom domu kako bi pustili svež vazduh - čak i tokom zime. Pristalice tvrde da ovakav kratkotrajan nalet vazduha osvežava prostor, bez značajnog hlađenja prostorija.

Iako se u Americi predstavlja kao novitet, sama ideja nije nimalo nova. Potiče iz Nemačke, gde je poznata pod nazivom Lüften (provetravanje). Cilj je da se vlažan vazduh u zatvorenom prostoru zameni svežim i suvim, čime se smanjuje rizik od pojave buđi i poboljšava kvalitet vazduha u domu.

Kada je najbolje provetravati prostorije?

Provetravanje se najčešće preporučuje ujutru, naročito nakon spavanja, kada se u sobama nakupi vlaga. Takođe je korisno nakon tuširanja zbog pare, posle kuvanja, kao i prilikom sušenja veša u zatvorenom prostoru. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel jednom je izjavila da bi provetravanje moglo biti jedan od najjeftinijih i najefikasnijih načina za sprečavanje širenja kovida tokom pandemije.

"Pa čemu su vam do sada služili prozori?"

Iako deluje kao jednostavan i zdrav savet, mnoge Evropljane iznenadilo je to što se nešto što smatraju potpuno uobičajenim predstavlja kao novi američki trend. Još veće čuđenje izazvala je činjenica da Amerikanci uopšte moraju da otkrivaju provetravanje, što je pokrenulo lavinu duhovitih i ironičnih komentara na internetu.

"Da li je Amerika neki društveni eksperiment?", "U Nemačkoj je ovo normalna svakodnevica", "Trend? "Podrigivanje kuće"? Ne… to se zove provetravanje", "Pa za šta ste onda do sada koristili prozore?", "Kao Evropljanin, iskreno ne znam da li bih se smejao ili plakao", "Šta je sledeće? Sušenje odeće na vazduhu? Sve je moguće", neki su od komentara u nizu.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteZanimljivostiMnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Evo kako da vam toplota "ne izleti" iz prostorije
Ruka otvara prozor na kip
ŽenaKako da vazduh u prostorijama ne bude suv: Lepo je kad je toplo, ali...
caj shutterstock_2525760179.jpg
ZanimljivostiNikako ne otvarajte prozore od 8 do 10 ujutru: Nismo svesni da pravimo ogromnu grešku, zima donosi veće zagađenje, evo šta treba da radite
Ruka otvara prozor na kip
ZanimljivostiProzor treba da otvarate svakog dana, čak i zimi: 7 razloga zbog kojih prostorije moraju da se provetravaju
Ruka otvara prozor na kip

Pogledajte video: Novi trend kod žena - vraćanje nevinosti

Novi trend u Srbiji: Žene se sve više odlučuju na vraćanje nevinosti!  Izvor: Kurir televizija