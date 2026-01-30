Slušaj vest

Baš kada se učini da situacija u Sjedinjenim Američkim Državama ne može postati čudnija, na društvenim mrežama pojavio se novi kućni trend koji je izazvao pravu raspravu između Amerikanaca i njihovih evropskih prijatelja. Reč je o takozvanom "podrigivanju kuće", praksi koja je naišla na nevericu i podsmeh sa ove strane Atlantika.

Šta zapravo znači "podrigivanje kuće"?

Trend koji se poslednjih nedelja širi društvenim mrežama podrazumeva da ljudi u SAD-u svakog dana, na 10 do 15 minuta, otvore prozore u svom domu kako bi pustili svež vazduh - čak i tokom zime. Pristalice tvrde da ovakav kratkotrajan nalet vazduha osvežava prostor, bez značajnog hlađenja prostorija.

Iako se u Americi predstavlja kao novitet, sama ideja nije nimalo nova. Potiče iz Nemačke, gde je poznata pod nazivom Lüften (provetravanje). Cilj je da se vlažan vazduh u zatvorenom prostoru zameni svežim i suvim, čime se smanjuje rizik od pojave buđi i poboljšava kvalitet vazduha u domu.

Kada je najbolje provetravati prostorije?

Provetravanje se najčešće preporučuje ujutru, naročito nakon spavanja, kada se u sobama nakupi vlaga. Takođe je korisno nakon tuširanja zbog pare, posle kuvanja, kao i prilikom sušenja veša u zatvorenom prostoru. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel jednom je izjavila da bi provetravanje moglo biti jedan od najjeftinijih i najefikasnijih načina za sprečavanje širenja kovida tokom pandemije.

"Pa čemu su vam do sada služili prozori?"

Iako deluje kao jednostavan i zdrav savet, mnoge Evropljane iznenadilo je to što se nešto što smatraju potpuno uobičajenim predstavlja kao novi američki trend. Još veće čuđenje izazvala je činjenica da Amerikanci uopšte moraju da otkrivaju provetravanje, što je pokrenulo lavinu duhovitih i ironičnih komentara na internetu.

"Da li je Amerika neki društveni eksperiment?", "U Nemačkoj je ovo normalna svakodnevica", "Trend? "Podrigivanje kuće"? Ne… to se zove provetravanje", "Pa za šta ste onda do sada koristili prozore?", "Kao Evropljanin, iskreno ne znam da li bih se smejao ili plakao", "Šta je sledeće? Sušenje odeće na vazduhu? Sve je moguće", neki su od komentara u nizu.

Pogledajte video: Novi trend kod žena - vraćanje nevinosti