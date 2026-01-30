Slušaj vest

Pri planiranju putovanja, pitanje bezbednosti destinacije, posebno tokom noćnih šetnji, često je jedan od najvažnijih faktora za turiste. Najnovije istraživanje portala "World of Statistik" donosi listu evropskih zemalja rangiranih po bezbednosti noću, a rezultati su zanimljivi kako za domaće, tako i za strane putnike.

Najsigurnije evropske destinacije

Prema ovom istraživanju, Hrvatska se istakla kao najbezbednija zemlja u Evropi za noćne šetnje. Drugo mesto zauzela je Slovenija, dok je Island rangiran na trećem mestu. Gruzija se našla na četvrtom, a Švajcarska na petom mestu liste. U prvih deset zemalja po bezbednosti nalaze se još Češka (6), Danska (7), Estonija (8), Finska (9) i Holandija (10).

"Ove države se izdvajaju po niskoj stopi kriminala i dobroj infrastrukturi, što ih čini idealnim za šetnje i večernje izlaske", navodi se u istraživanju.

Srbija i region - varijabilna bezbednost

Srbija je rangirana na 15. mestu, svrstana među zemlje sa srednjim nivoom bezbednosti. Iza Srbije je Severna Makedonija (17), dok Bosna i Hercegovina zauzima 26. poziciju i svrstava se među nesigurnije zemlje za šetnje noću. Crna Gora je iz regiona bolje rangirana, na 10. mestu, dok je Albanija na 30. poziciji.

Najopasnije zemlje za noćne šetnje

Istraživanje takođe ističe države koje se smatraju manje sigurnim. Među njima su Švedska, Velika Britanija, Belgija i Belorusija. Kao najmračnija tačka na mapi noćnih šetnji u Evropi istaknuta je Francuska, koja je zauzela poslednje mesto liste.

Francuska zauzela poslednje mesto najnebezbednijih država za noćnu šetnju Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Turistički značaj rezultata

Rezultati ovog istraživanja pružaju praktične informacije turistima i onima koji planiraju posetu evropskim zemljama. Sigurnost noćnih šetnji značajno varira od zemlje do zemlje, a odluka o destinaciji može zavisiti upravo od ovih parametara.

