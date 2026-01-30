Neobičan vojni komplet iz osamdesetih sa staklenim ampulama i atropinom pronađen u stambenoj zgradi

Korisnik Redita izazvao je veliku uzbunu kada je objavio fotografije čudnog predmeta pronađenog u zgradi iz 1980-ih, smeštenog u kutiji za koju se navodno nalazi „velika količina atropina“. Fotografije prikazuju dva metalna cilindra, od kojih jedan sadrži staklene ampule sa etiketama različitih boja, a autor objave je pitao zajednicu: „Čemu je ovo služilo?“

Njegova objava je brzo privukla pažnju, a članovi podreddita r/askcroatia dali su detaljna objašnjenja. Većina se složila da je u pitanju vojni komplet iz vremena Jugoslovenske narodne armije (JNA). Neki su ga prepoznali kao komplet za ličnu dekontaminaciju (LDK), dok su drugi precizirali da je u pitanju komplet za otkrivanje i lečenje trovanja hemijskim oružjem.

„S obzirom na vojno pakovanje, verovatno je korišćen za zaštitu od efekata napada hemijskim oružjem poput sarina“, rekao je jedan komentator. Drugi korisnik je dodao da atropin služi kao protivotrov za nervne agense i insekticide, ali je upozorio da mu je rok trajanja odavno istekao i da se sa njim ne sme eksperimentisati ni pod kojim okolnostima.

Otkriće je mnoge podsetilo na detinjstvo i sistem Opšte narodne odbrane i društvene samozaštite (ONO i DSZ), koji je bio osnova odbrambene doktrine bivše Jugoslavije. U to vreme, svaka velika stambena zgrada je morala da ima atomsko sklonište sa osnovnim zalihama.

„To su doze koje je distribuirala civilna odbrana. Prvobitno, doza se nalazila u torbi za rame, koja je sadržala gas masku sa filterom, prvu pomoć, zavoje...“, prisetio se jedan komentator. Kutija je takođe sadržala serume protiv tetanusa i ujeda zmija, pa čak i morfijum.

Iako je prva pomisao bila protivotrov, sadržaj zelenih cilindara je takođe imao funkciju detekcije. Staklene ampule sa obojenim prstenovima služile su kao indikatorske cevi. Prema priručnicima JNA:

Crveni prsten – prisustvo nervnih agenasa (sarin, VX)

Plavi prsten – zagušljivi agensi (fosgen)

Žuti prsten – gas senf (senf u prahu)

Ovaj komplet je balkanski ekvivalent američkog kompleta zaštite od nervnih agenasa „Mark I“, a njegovo postojanje u civilnim skloništima pokazuje koliko je ozbiljno shvaćena pretnja hemijskim ratom.

„Vau, potpuni flešbek. Podrum zgrade u kojoj sam živeo bio je pun ovakvih kutija“, napisao je jedan korisnik.

Međutim, stručnjaci i Redit zajednica upozoravaju na oprez. Hemikalijama je odavno istekao rok trajanja, a staklene ampule mogu biti krhke i opasne za rukovanje. Savet je jasan: komplet treba predati u najbližu apoteku ili na bezbedno mesto za odlaganje medicinskog otpada. Autor objave je potvrdio da će to učiniti.

