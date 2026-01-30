Slušaj vest

Ponekad su najjednostavnija rešenja ona koja su nam pred očima. Kartonska rolna toalet papira obično završi u smeću, ali može imati iznenađujuće korisnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Ne košta ništa, a njena ponovna upotreba pomaže u smanjenju otpada i podstiče odgovorniji odnos prema prirodi i resursima koje koristimo.

Organizacija bašte

Foto: Shutterstock

U bašti, kartonske rolne mogu biti praktični markeri za sadnju. Na svakoj rolni možete napisati ime biljke i postaviti je pored cvetne gredice, što olakšava prepoznavanje mladih biljaka na početku sezone. Na ovaj način, bašta ostaje uredna i organizovana, bez dodatnih troškova i kupovine posebne opreme.

Prirodno ogrevno drvo i ogrevno drvo za roštilj

Foto: Ioan Panaite / Alamy / Profimedia

Kartonske rolne su takođe odlične kao prirodno ogrevno drvo za vatru ili roštilj. Napunite ih suvim lišćem, papirom ili piljevinom i imaćete brz, jednostavan i ekološki prihvatljiv način za paljenje vatre. Bez hemikalija, koje često imaju neprijatan miris i štetne sastojke, ova vrsta ogrevnog drveta je bezbedna i praktična za svako domaćinstvo.

Video: Toalet papir