Bliži se februar, koji donosi mnoštvo zanimljivih stvari – promenljivi uticaji planeta nateraće nas da napustimo neke iluzije, preispitamo ciljeve i konačno donesemo dugo odlagane odluke. Drugi mesec u godini označava i početak nove astrološke faze, koja će u velikoj meri postaviti temelje ne samo za naredne nedelje, već i za ostatak decenije, poručuje priznati astrolog Tamara Globa.

Krajem januara, Neptun konačno napušta Ribe i ulazi u Ovna, što je redak i značajan događaj. Tamara Globa kaže da je ovo vreme kada se intenziviraju snovi, intuicija i vera u sebe, kada se prelazi sa reči na dela, kada se preuzima lična odgovornost i donose važne odluke. Fantazije sada zahtevaju realizaciju, a iluzije treba testirati, dodaje astrolog uz prognozu za februar.

Tamara Globa Foto: Printscreen/Youtube/

Saturn, koji se takođe sprema za promenu znakova u drugoj polovini meseca, upotpunjuje astrološku sliku. Donosi ograničenja, disciplinu i potrebu za jasnim postavljanjem ciljeva. Februar će u celini biti mesec Vodolije, znaka slobode, nekonvencionalnog razmišljanja i unutrašnje samoće, kada ljudi uče da se oslanjaju prvenstveno na sebe. Zato očekujte periode ispitivanja i neverovatnih obrta.

Horoskop Tamare Globe za februar

Ovan

Ovan ulazi u novi ciklus. Neptun uvire u vaš znak gde će se dugi zadržati, pojačavajući intuiciju, kreativnost i introspekciju. U februaru će se to manifestovati kroz ideje, planove i snove koji će zahtevati hrabrost. Moguće su promene u društvenom krugu: neki će otići, praveći mesta za nove ljude. Glavno je da se ne izgubite u iluzijama i da ne idete u krajnosti. Vodite računa o zdravlju i ne odustajte od svojih ciljeva zbog privremenih razočaranja.

Ovan Foto: Profimedia

Bik

Februar je mesec preispitivanja karijere i životnih ciljeva, što će Bik uskoro i sam primetiti. Aktivno ćete praviti planove za budućnost, uključujući i one vezane za obrazovanje, nastavu ili razvoj sopstvenih projekata. Prijatelji i istomišljenici će igrati vitalnu ulogu. Neki stari zadaci će pasti u zaborav, ali će osloboditi prostor za nove mogućnosti. Krajem meseca budite oprezni u svemu što je vezano za putovanja.

Bik Foto: Profimedia

Blizanci

Mesec će biti bogat događajima. U prvoj polovini februara Blizanci će moći da postave temelje za buduće uspehe kroz kontakte na daljinu, putovanja, dogovore. Mogući su romantični susreti i veća popularnost u društvu. U drugoj polovini meseca fokus će se prebaciti na karijeru i lične ciljeve. Vaš društveni krug će se obnoviti: samo oni kojima zaista možete verovati ostaće vam bliski, poručuje Tamara Globa.

Blizanci Foto: Profimedia

Rak

Početak februara proći će u režimu posmatranja. Rak će pažljivo pratiti šta se dešava oko njega. Ne očekuju se finansijski gubici, ali će morati da ulaže u nove projekte. Od druge dekade meseca intenziviraće se putovanja, obrazovanje i kontakti sa ljudima iz daleka. Moguća su nova osećanja i neočekivana poznanstva. Važno je brinuti i o voljenima – februar može doneti emocionalne gubitke ako ne budete bili pažljivi.

Rak Foto: Profimedia

Lav

Lav će veći deo meseca provesti fokusiran na porodicu, dom i posao. Moguća su pitanja vezana za stanovanje, selidbu ili renoviranje. Tokom prve polovine februara budite posebno oprezni na putu. Druga polovina će ponuditi veće mogućnosti za zaradu, bavljenje kreativnim stvarima i saradnju sa novim partnerima, uključujući i one u inostranstvu. Uprkos alarmantnim glasinama i neizvesnosti, sudbina će uglavnom biti na vašoj strani.

Lav Foto: Profimedia

Devica

Februar će zahtevati fokusiranje na posao i svakodnevne obaveze. Devica će aktivno učiti, savlađivati nove veštine i preispitati svoje profesionalne ciljeve. Partneri će igrati ključnu ulogu. Druga polovina meseca može doneti promene u vašem timu i nove predloge koje treba shvatiti ozbiljno. Vodite računa o zdravlju, prekomerni rad je sada posebno opasan.

Devica Foto: Profimedia

Vaga

Vaga ulazi u aktivan i obećavajući mesec, pogodan za kreativnost, sport i promociju sopstvenih ideja. Međutim, neće svi projekti i predlozi biti vredni pažnje. Početkom druge dekade i krajem meseca mogući su neuspesi, a sredinom februara biće potrebno posvetiti pažnju ličnom životu i voljenima. Tamara Globa poručuje da je ovo vreme za određivanje prioriteta.

Vaga Foto: Profimedia

Škorpija

Fokus je na domu i porodici. Škorpija može da očekuje renoviranje, selidbu i reorganizaciju životnog prostora. Prvih deset dana biće najpovoljniji za takve promene. Od druge polovine februara otvoriće se mogućnosti za kreativnost, razvijanje talenata i intelektualne projekte. Mogući su lepi događaji vezani za decu. Vodite računa o svojim stvarima i nemojte se držati zastarelih planova.

Škorpija Foto: Profimedia

Strelac

Strelac će u februaru biti spreman za akciju u vidu putovanja, učenja ili novih susreta. Aktivno ćete proširiti svoje vidike i deliti znanje sa drugima. U vaš život će ući zanimljivi ljudi koji mogu uticati na vašu budućnost. Kraj prve nedelje i sredina meseca zahtevaju dodatan oprez prilikom putovanja automobilom. Generalno, ovo je vreme rasta i širenja vidika.

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Jarac

Finansijska pitanja će zauzeti centralno mesto. Prva polovina februara je povoljna za zaradu i nove ideje, posebno ako ste Jarac koji radi u timu. Mogući su pokloni i podrška od voljenih osoba. Sredinom meseca je najbolje izbegavati rizična ulaganja i sumnjive projekte. Ovo je dobro vreme za planiranje putovanja i usavršavanje, ali ne i za veće renoviranje.

Jarac Foto: Profimedia

Vodolija

Februar će biti mesec aktivnosti i samorealizacije. Vodolija će unaprediti važne ciljeve i pronaći nove izvore prihoda. Finansijske prilike su moguće od druge nedelje meseca. Međutim, do kraja februara trebalo bi da obratite pažnju na svoje zdravlje, posebno srce, i da budete oprezni u saobraćaju. Izbegavajte sukobe i nepotrebno stavljanje pritiska na druge, podrška voljenih je sada posebno važna.

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ribe

Za Ribe, februar je mesec tranzicije. Saturn i Neptun postepeno napuštaju vaš znak, ukidajući ograničenja i odnoseći podršku. Početak meseca je pogodan za pripreme za novu etapu. Od druge nedelje inteziviraće se kreativnost, intelektualni projekti i nova poznanstva. Prilike će biti brojne, ali je važno birati samo one stvarno značajne. Obratite pažnju na svoje zdravlje i okolinu – mogući su gubici ili emocionalni problemi. Tamara Globa poručuje Ribama da se oslobode prošlosti i krenu napred bez iluzija.

Ribe Foto: Profimedia

