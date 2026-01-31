Slušaj vest

Dnevni horoskop za 31. januar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za subotu. Evo šta očekuje pripadnike Zodijaka poslednjeg dana u mesecu.

OVAN

Pod ogromnim ste stresom na poslu. Ne samo da imate probleme u vezi s realizacijom planova nego i dobijate loše vesti u vezi s finansijama. Prezadovoljni ste odnosom s voljenom osobom. Nervi su osetljivi.

BIK

Prilično ste zabrinuti zbog saradnje sa saradnicima iz inostranstva. Prekinuli su komunikaciju, a vi se brinete da to nije uvod u prekid saradnje. Imate prilično posesivan odnos prema partneru. Vreme je za posetu stomatologu.

BLIZANCI

Nezadovoljni ste situacijom na poslu i imate utisak da se ona neće skoro promeniti. Zbog toga započinjete potragu za novim poslom. Emocije prema partneru su se ugasile i prekidate vezu. Zdravlje je stabilno.

RAK

Maksimalno ste fokusirani na obaveze. Očekuje vas finansijski dobitak, što pozitivno utiče na vaš radni elan. Odnos s bračnim partner je napet jer nijedno od vas dvoje ne želi da popusti. Pripazite na unos slatke hrane.

LAV

Prilično ste ambiciozni i rešavate problem koji je usporavao proces rada. Svi vam čestitaju. Partner pokušava da preuzme ulogu dominantne osobe u vezi, ali vi mu pokazujete gde mu je mesto. Osećate se dobro.

DEVICA

Zabrinuti ste zbog situacije na poslu. Sastanak za koji ste se ozbiljno pripremali je otkazan. Uživate u dobroj komunikaciji s voljenom osobom. Bez obzira na daljinu, osećate da ste veoma bliski. Nervi su osetljivi.

VAGA

Situacija na poslu je stabilna. Finansijska primanja su redovna. Prija vam poslovno-finansijska sigurnost. Jako ste ljubomorni i pravite nepotrebne scene voljenoj osobi. Zdravlje je odlično.

ŠKORPIJA

Fokusirani ste prvenstveno na poslovne probleme. Želite da ih rešite jednom zasvagda da biste mogli mirno da odrađujete tekuće obaveze. Partner je nesiguran u vaše emocije, ali ga smirujete. Bešika vam je osetljiva.

STRELAC

Iskrsavaju teškoće koje ne umete da rešite. Posao zbog toga stagnira. Emocije su vam proradile i ne kontrolišete ih. Jako ste ljubomorni i voljenoj osobi to smeta. Koža je osetljiva i potrebna joj je nega.

JARAC

Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Sastanak od koga ste očekivali mnogo toga biva otkazan u poslednjem trenutku. Odnos s partnerom stagnira. Oboje čekate inicijativu druge strane. Nervi su osetljivi.

VODOLIJA

Prilično ste optimistični i energični. Uspešno privodite poslovne planove kraju. Vaše komentare partner doživljava kao grube i neotesane, pa prekida komunikaciju. Mogući su problemi s probavom.

RIBE

Prija vam osećaj odgovornosti i da isključivo sami donosite poslovne odluke. U potpunosti ste zadovoljni odnosom s bračnim partnerom. Smatrate da je vaš brak idealan. Zdravlje je zadovoljavajuće.

