Završen je 194. ciklus kultne "Slagalice", a kviz je dobio novog vladara asocijacija i brojki. U pitanju je Ivan Benedetić.

U finalu omiljenog porodičnog kviza "Slagalica" Ivan Benedetić je nadigrao Aleksandra Zlatića, potvrdivši da u ovom formatu ne pobeđuje samo znanje, već čelični živci i fokus do poslednje sekunde.

Drama u dve partije - kako je Benedetić slomio otpor rivala

Finale nije bilo samo puko rešavanje zadataka, već strateška bitka dva vrhunska takmičara. Konačan rezultat od 250:225 na semaforu možda sugeriše sigurnu pobedu, ali put do trijumfa bio je sve samo ne jednostavan.

Aleksandar Zlatić je u meč ušao agresivno, pokazavši izuzetnu oštrinu u prvoj igri. Sjajnim rešenjem same "Slagalice", on je istopio prednost i primakao se Ivanu na samo dva poena razlike. U tom trenutku, atmosfera u studiju bila je na ivici usijanja – mirisalo je na potpuni preokret. Ipak, Benedetić je pokazao zašto je šampionski kalibar - ostao je imun na pritisak, vratio kontrolu nad igrom i preciznim odgovorima u kasnijim fazama ponovo izgradio zid koji Zlatić do kraja nije uspeo da preskoči.

Šampionski ček na 300.000

Pored zvanja šampiona, koje u krugovima ljubitelja kvizova vredi više od bilo kog iznosa, pobedniku je pripala i značajna novčana nagrada. Ivan Benedetić je kući odneo 300.000 dinara, dok je drugoplasirani Aleksandar Zlatić za svoj izuzetan nastup nagrađen sa 150.000 dinara, prenosi Blic.

