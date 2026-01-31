Slušaj vest

Umetnička organizacija u Pensilvaniji otkrila je dugo skrivanu prostoriju u vili Jingling: originalno glavno kupatilo, zazidano i zaboravljeno još od 1980-ih. Otkriće se dogodilo tokom obnove zdanja iz 1913. godine, nekadašnjeg doma porodice Jingling, osnivača najstarije američke pivare.

Kako je došlo do otkrića

Marley Mikovič, izvršna direktorka istorijske vile Jingling i Umetničkog veća okruga Skulkil, ispričala je da se sve dogodilo posle Božića. Iako se znalo gde se kupatilo nalazi, decenijama niko nije video što je ostalo iza zida.

"Znali smo da se na tom mestu nalazilo kupatilo, glavno kupatilo gospodina i gospođe Jingling, ali nismo imali pojma šta se krije iza zida", rekla je Mikovič.

Kad je kuća iz privatne rezidencije prenamenjena u poslovnu zgradu, prolaz za protivpožarni izlaz prošao je kroz prostoriju i zazidao veći deo kupatila, koji je ostao netaknut od 1980-ih.

Potpuni šok

Tim nije očekivao ništa posebno, ali kad su otvorili zid, ostali su zatečeni. "Ostali smo u potpunom šoku", rekla je Mikovič. "Oduvek se nagađalo šta bi još moglo da se krije u vili, ali nismo ni sanjali da ćemo pronaći elemente poput tuš-kabine koja izgleda kao rebrasti kavez ili prelepe pločice s biljnim motivom."

Organizacija je imala istorijske planove na kojima su bili ucrtani samo tuš, umivaonik i WC šolja. To što su originalni, bogato ukrašeni detalji preživeli sve ove godine bilo je veliko iznenađenje.

Šta sledi

Danas u vili niko ne živi. Umesto toga, ona funkcioniše kao neprofitni umetnički centar u kom lokalni umetnici iznajmljuju ateljee, a instruktori podučavaju klavir, pevanje i fotografiju.

"Vila je prvobitno bila dom Franka Jinglinga, treće generacije vlasnika pivare Jingling", pojasnila je Mikovič. "Porodica je u njoj živela do 1978, kada su je darovali gradu na korišćenje zajednici. Iz te donacije je nastalo Umetničko veće okruga Skulkil, koje danas upravlja imanjem."

Za sada će ponovo otkriveno kupatilo ostati u stanju u kakvom je pronađeno. Budući da protivpožarni izlaz i dalje mora da bude prohodan, osoblje je uokvirilo otvor kako bi posetioci tokom obilazaka mogli sigurno da vide originalne elemente. Potpuna obnova moguća je u budućnosti, ali zavisi od finansiranja.

"Nadamo se da ćemo jednog dana moći u potpunosti da otvorimo i obnovimo taj prostor, ali kako smo neprofitna organizacija, to će zavisiti od raspoloživih sredstva", zaključila je Mikovič.

