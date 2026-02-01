Slušaj vest

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje prvog dana novog meseca.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
  Nezadovoljni ste finansijama jer su prilično ograničene. Imate utisak da se voljena osoba ne posvećuje vezi u onoj meri u kojoj vi to radite i to vam smeta. Što se tiče zdravlja, glava vam je osetljiva. Moguća je glavobolja.

BIK

Horoskopski znak Bik
  Situacija na poslu nije najbolja. Računali ste na neku saradnju, ali druga strana se dvoumi oko zajedničkog projekta. Nezadovoljni ste emotivnim odnosom, ali niste spremni za razgovor s partnerom. Što se tiče zdravlja, muči vas nesanica.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
  Niste zadovoljni situacijom na poslu. Posao tapka u mestu, a finansije su ograničene. Partner vam priča o svojim problemima, koji vas ne zanimaju jer već imate sopstvene. Potrebni su vam odmor i opuštanje.

RAK

Horoskopski znak Rak
  Mnogo nade polažete u novu poslovnu saradnju. Druga strana prolongira potpisivanje dogovora i to vas brine. Niste raspoloženi za susret s voljenom osobom. Niste opušteni i potreban vam je mir.

LAV

Horoskopski znak Lav
  Fokusirani ste na poslovne probleme. Svesni ste da je potrebno vreme da ih rešite i doživljavate ih kao izazov, način da pokažete koliko ste sposobni. Emotivno ste prazni i usamljeni. Mogući su problemi s vidom.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
  S mnogo elana se bacate na poslovne obaveze. Očekuje vas priliv novca, što vas dodatno motiviše. Smeta vam što ste sami. Razmišljate gde biste mogli da upoznate novog partnera. Mogući su problemi s cirkulacijom.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
  Imate odličnu saradnju sa inostranim saradnicima. Oduševljeni ste jer imate slične ciljeve. Ljubomorni ste i ne birate reči u komunikaciji s partnerom. To će vam se obiti o glavu. Mogući su problemi s nesanicom.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
  Atmosfera na poslu je loša. Posao se ne pomera s mrtve tačke, što frustrira ne samo vas nego i kolege. Potrebna vam je podrška partnera. Međutim, njemu je gore nego vama, pa ga tešite. Što se tiče zdravlja, osećate se tromo.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
  S mnogo entuzijazma prilazite novom projektu. Nadređeni vas obaveštava o planovima i vašim obavezama. Jedva čekate da se bacite na posao. Oblast ljubavi vas ne zanima. Zadovoljni ste svojom fizičkom kondicijom.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
  Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Kao da se sve zaverilo protiv vas. Sastanci se odlažu ili su neuspešni. Bivša ljubav pokušava da obnovi vezu s vama, ali to vama ne pada na pamet. Napeti ste.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
  Zadovoljni ste finansijama. Novac koji ste čekali stiže i zadovoljni ste iznosom. Brine vas odnos s bračnim partnerom. Nedostaje vam njegova pažnja. Kad je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na ishranu.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
  Lošu finansijsku situaciju doživljavate prilično emotivno i plašite se da će potrajati. Bračni partner je svestan vašeg neraspoloženja i pokušava da vas opusti i oraspoloži. Što se tiče zdravlja, moguća je prolazna glavobolja.

