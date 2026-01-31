Slušaj vest

Buton pleme (poznato i kao Butonese ili Kaimbulawa) sa jugoistočnog Sulavesija, Indonezija, izvorno potiče sa ostrva Buton i poznato je po retkom, zapanjujuće plavom pogledu.

Ova jedinstvena osobina, često heterohromna (različite boje očiju), uzrokovana je Vardenburgovim sindromom – urođenim stanjem koje može biti povezano sa gubitkom sluha i koje se održava zbog genetske izolacije unutar malih zajednica.

Izgled i genetika

Iako su obično tamne kože i kose, manifestacija Vardenburgovog sindroma rezultira intenzivno plavim očima i ponekad svetlijim delovima kože ili kose.

Buton pleme Foto: Compas TV/youtube

Poreklo

Iako se često navodi da je osobina rezultat mešanja sa portugalskim moreplovcima, glavni uzrok je genetsko stanje. Istorijsko mešanje verovatno je doprinelo učestalosti ovog fenomena.

Butonci su istorijski povezani sa Sultanatom Buton i poznati su kao pomorci, trgovci i poljoprivrednici. Većina stanovništva praktikuje islam.

Žive na ostrvu Buton, koje je takođe poznato po proizvodnji značajnih količina asfalta, poznatog lokalno kao Asbuton.

Društveni status

U prošlosti su pojedinci sa ovim stanjem bili stigmatizovani, ali danas su svetski poznati i cenjeni zbog svoje jedinstvene lepote.

Buton pleme broji više od 230.000 ljudi, raspoređenih u nekoliko podetničkih grupa, uglavnom u regionima Buton, Južni Buton i Wakatobi.