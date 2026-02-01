Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Period je povoljan za pisanje, učenje, rad na terenu i putovanja. Mnogo ćete se kretati, informisati se i pregovarati. Šefovi će vas podržavati i hvaliti, a neki će s prijateljem krenuti u zajednički posao.

Ljubav: Neki od vas bi mogli da se strastveno zaljube u osobu iz druge sredine, dok će tinejdžeri doživljavati svoje prve ljubavi i poljupce. Nove ljubavi će posebno biti strastvene, pa je dobro da u ovoj nedelji što više izlazite kako biste nekog i upoznali.

Zdravlje: Puni ste energije koja vas tera da je negde i potrošite. Vožnja biciklom, trčanje ili šetnje odlično će vam odgovarati, a i brzo topiti kalorije. Od 7.2. skloniji ste prehladama.

Najbolji dan: 2. februar

Najlošiji dan: 6. februar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Nepovoljan Merkur prema vašem znaku usporiće dotok novca ili osujetiti neke planove, uprkos vašim stalnim istrajanjima. Budite koncentrisaniji na rad. Od 7. 2. očekuje vas izlaz iz perioda zastoja.

Ljubav: Računajte na povećanu napetost u vezi podstaknutu vašom netolerancijom. Previše emotivno proživljavate događaje pa ste preosetljivi na partnerove komentare. Ako ste sami, mogli biste da se zaljubite u osobu vrlo teškog karaktera. Trebaće vam strpljenja.

Zdravlje: Intenzivnije ćete se baviti vežbanjem i svime čime možete lepo oblikovati telo. Povremeni psihički umor lečite vitaminskim suplementima. Mars vas izlaže stresnim situacijama.

Najbolji dan: 4. februar

Najlošiji dan: 3. februar

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Radni tempo više neće biti intenzivan, ali nećete mirovati. Pronaći ćete načina kako da poboljšate zaradu i ugrabite dobre prilike. Odlično su vam aspketirani poslovi s inostranstvom. Od 7.2. moguć je pad motivacije.

Ljubav: Niko neće ostati ravnodušan na vaš šarmantan nastup. Ako se odvažite i priđete osobi koja vam se sviđa, uspeh vam je zagarantovan. Budite hrabri i krenite u osvajanje. Ako ste u problematičnom odnosu, ova nedelja je sjajna prilika da se pomirite i počnete ispočetka.

Zdravlje: U odličnom ste periodu, puni energije i dobrog raspoloženja. Stres na poslu dobro ćete podnositi, a želja za promenama probudiće u vama pravog pustolova.

Najbolji dan: 7. februar

Najlošiji dan: 5. februar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Izbegavajte obavljanje više poslova odjednom, pogotovo ako su različite prirode jer bi moglo da vam se dogodi da nešto pomešate i više ne možete da popravite štetu. Od 7.2. moguće su finansijske vesti koje će vas obradovati.

Ljubav: Očekuje vas porast partnerovog nezadovoljstva. Dostigli ste tačku u kojoj konačno morate da se odlučite šta ćete i s kim dalje, ali ćete ispravno odlučiti. Ako ste u braku, mogli biste voljenu osobu da gnjavite ljubomorom i nepoverenjem. Nemojte preterivati.

Zdravlje: Nećete moći da se požalite da ste lošeg zdravlja, a ako ste bolesni brzo ćete se oporaviti. Interesovaće vas duhovne tehnike koje šire svest i samospoznaju.

Najbolji dan: 1. februar

Najlošiji dan: 6. februar

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Napredovanje i snalaženje biće vam otežano, bilo zato što će jačati uticaj protivnika ili što ćete biti osetljivijeg zdravlja. Neke od vas čekaju dodatne obaveze zbog izostanaka kolega.

Ljubav: Izjedaće vas crv sumnje i ljubomora, pa će partner morati pošteno da se potrudi da vas razuveri. Skloni ste krajnostima. Slobodni bi mogli da se nađu usred dve ljubavne priče pa ćete morati da se odlučite s kim želite da budete. Posavetujte se s nekim ko je objektiviji od vas.

Zdravlje: Pokušajte da se nečim opuštate, možda hobijem ili laganim šetnjama. Ako se osećate loše, posetite lekara i obavite potrebne preglede. Nemojte biti u neizvesnosti.

Najbolji dan: 2. februar

Najlošiji dan: 1. februar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Odnosi s kolegama i šefovima se poboljšavaju. Izlazak iz krize biće vidljiv i po planovima koji počinju da se ostvaruju. Mogli biste na jednom poslu da dobro zaradite ili dobijete priliku da radite na novim zadacima.

Ljubav: Posao i ljubav biće isprepleteni. Mogli biste da se zainteresujete za osobu s kojom poslovno sarađujete, a to će za sobom povući ogovaranje kolega. Ne obazirite se na zavidnike. Samce će privuči neko karakterističan i ambiciozan, što će vam imponovati.

Zdravlje: Bićete odlično raspoloženi i zabavni pa ćete se odazivati pozivima prijatelja za izlaske. Međutim, Mars u Vodoliji vas upozorava: klonite se prevelikih naprezanja!

Najbolji dan: 4. februar

Najlošiji dan: 6. februar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Okončaće se period napornih međuljudskih odnosa. Manje ćete se izlagati stresnim situacijama i učiti na ličnim greškama. Odloženi poslovi će se pokrenuti i dati vam željene rezultate.

Ljubav: Očekuje vas više sklada i razumevanja s partnerom. Nećete biti skloni prejakim emocijama koje su vas još donedavno terale na brzopletost. Sada ste mnogo smireniji i znate šta želite. Velika ljubav mogla bi da se dogodi samcima, ne samo sada, nego i idućih nedelja.

Zdravlje: Nedelja je pogodna za zdravstvene zahvate, promene u ishrani ili rekreaciju. Ne žalite vremena i truda koje ćete posvetiti sebi i svom izgledu, jer ćete biti iznenađeni sjajnim rezultatima.

Najbolji dan: 7. februar

Najlošiji dan: 1. februar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Manji zastoji neka ne budu razlog za strah. Sve se odvija kako treba, ali za prave rezultate pričekajte 7.2, kada vam sve kreće nabolje. Na radnom mestu pripazite se napetih kolegijalnih odnosa.

Ljubav: Pogledi koje ćete razmenjivati s nekim, uneće u vaš život mnogo uzbuđenja. Sa simpatijm ćete se igrati "mačke i miša“ pa će proći još neko vreme pre nego što stupite u vezu. Ako ste u braku, nisu isključene i žešće svađe i nerazumevanja.

Zdravlje: Previše se iscrpljujete i mnogo radite, pa vam treba i više odmora, kako biste nadoknadili izgubljenu energiju. Pazite na kičmu i zglobove, a čuvajte se i povreda.

Najbolji dan: 1 . februar

Najlošiji dan: 3. februar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Potrebu za širenjem znanja podsticaće vama povoljni Merkur pa ćete se svesrdno “bacati“ na čitanje razne literature, usavršiti strani jezik, pohađati kurseve ili se doškolovati. Od 7.2. moguć je pad koncentracije.

Ljubav: Pred vama je nedelja stvorena za zaljubljivanje, ljubavne igre i nežnosti. Mogle bi da planu iskre strasti s osobom s kojom ste već bili u vezi i koju niste preboleli. Počećete ispočetka na mnogo kvalitetnijim temeljima nego pre.

Zdravlje: Osećaćete se odlično! Boravak na svežem vazduhu i redovno kretanje pomoći će vam da održite dobru formu, ali i dobro raspoloženje. Ako imate neku bolest, brže ćete ozdraviti.

Najbolji dan: 2. februar

Najlošiji dan: 5. februar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Imaćete priliku za dokazivanje na poslu. Ostvarivaćete planove, šefovi će vas ceniti, a unapredićete i međuljudske odnose zahvaljujući svojoj toleranciji. Na jednom poslu mogli biste jako dobro da zaradite.

Ljubav: Partner će iskazati želju da poboljšate odnose, što će i vas pokrenuti da se borite za spas veze ili braka. Ako ste sami, mogli biste da upoznate osobu koja jako dobro zarađuje i uspešna je u svom poslu. Izvodiće vas na lepa mesta.

Zdravlje: Imaćete obilje fizičke energije, ali povremeno ćete osećati psihički umor. Preopterećeni ste poslom i drugim obavezama pa ne stižete da mislite na sebe, a trebalo bi.

Najbolji dan: 4. februar

Najlošiji dan: 6. februar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Napeti odnosi sa saradnicama će se poboljšati. Silina zbivanja i okolnosti staviće vas pod pritisak, ali znaćete da se bavite korisnim stvarima koje vam omogućuju napredak. Od 7.2. počinjete bolje da zarađujete.

Ljubav: Ako ste u braku možda vam nedostaje strasti, ali međusobni sklad i odlično razumevanje sve će nadoknaditi. Stoga ne tražite više od onog što sad imate. Samci, privlačni ste suprotnom polu, pa vam ova nedelja može doneti lepo poznanstvo.

Zdravlje: Bićete okrenuti zdravijem načinu života, naročito ako ste već imali nekih tegoba. Ako imate višak kilograma, ne preterujte s rigoroznim dijetama. U svemu što radite budite umereni.

Najbolji dan: 7. februar

Najlošiji dan: 3. februar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Iako će biti prilika za napredovanje, okolnosti će vas vraćati na početak. Najviše ćete profitirati u pozadinskom radu, gde će vaše ideje u miru sazrevati. Od 7.2. izlazite iz perioda krize i nazadovanja.

Ljubav: Veza koju sad počnete pružiće vam nešto više od prolaznog flerta. Međutim, tražiće od vas i mnogo požrtvovnosti, pa bi moglo da se dogodi da više dajete nego što primate. U bračne odnose uvlače se sumnja i nepoverenje. Međutim, od iduće nedelje očekuje vas emotivno poboljšanje.

Zdravlje: Mogli biste da imate izraženijih zdravstvenih tegoba, pa obavite potrebne preglede. Mučiće vas i psihički umor koji će prouzrokovati nerešeni međuljudski odnosi. Pripazite se viroze ili prehlade.

Najbolji dan: 1. februar

Najlošiji dan: 5. februar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva