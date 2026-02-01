Slušaj vest

Jedna korisnica TikToka izazvala je burnu raspravu nakon što je priznala da ju je poseta rimskom Koloseumu uznemirila kad je saznala što se tamo nekad događalo. Njen video, u kom govori o neprijatnosti zbog nasilne istorije amfiteatra, postao je viralan i otvorio raspravu o tome koliko bi turisti trebali da se unapred informišu o mestima koja posećuju.

Šta se događalo u Koloseumu

Video korisnice Džoli Renčer skupio je više od 7,6 miliona pregleda, a u njemu deli svoje utiske obilaska Koloseuma. Iz videa se čini da pre putovanja nije znala mnogo o toj znamenitosti.

"Žao mi je, ali boravak ovde bio je neverovatno jeziv", napisala je uz snimak. "Sve vreme sam se osećala jadno i molila sam se da se obilazak što pre završi."

"Da, svidela mi se Italija, ali ono što se ovde događalo... jednostavno ne", dodala je.

Koloseum je kroz istoriju bio mesto različitih priredbi, a najpoznatiji su gladijatorski okršaji, često i borbe s divljim životinjama. U arenu su ponekad slati i osuđenici, koji su služili kao deo brutalnih spektakala.

"Čim su mi rekli da su ovde ljude bacali lavovima, bilo mi je dosta", zaključila je.

Objava izazvala niz komentara

Njeno iznenađenje pokrenulo je mnoštvo komentara, a deo korisnika nije mogao da veruje da za takve stvari nije znala.

"Devojko, šta si mislila da se događalo u Koloseumu?" napisala je jedna osoba. "Bez zle namere, ali nikad nisam posetila neko mesto, a da ga prethodno nisam istražila, pogotovo ne u stranoj zemlji", dodala je druga.

Jedna komentatorka kratko je pitala: "Amerikanka?"

Ipak, neki su stali u njenu odbranu, tvrdeći da nije realno očekivati da svaki turista zna istorijsku pozadinu svake lokacije. "Ja volim istoriju, ali to ne znači da svaki putnik zna sve o mestima koja posećuje", napisao je jedan korisnik. "Ovi komentari su čudni."

Odgovorila na kritike

Autorica videa je na kritike odgovorila u novoj objavi.

"Očito ste navikli da ostavljate komentare na videima nepoznatih ljudi i misliei da ih nikad neće videti niti odgovoriti", rekla je. "Previše ste se opustili na internetu."

