Dinamično je sinoć bilo u "Superpoteri", a takmičar po imenu Stefan, koji je bio nadomak da osvoji milion dinara, svakako ima za čim da žali jer je tome presudila bukvalno poslednja sekunda.

Stefan je na samom kraju tačno da odgovorio na pitanje. Međutim, vreme je upraov u tom trenutku isteklo, tako da takmičarev tačan odgovor nije bio uvažen.

Voditelj Jovan Memedović je pojasnio zašto na kraju Stefan nije osvojio milion dinara.

- Stefane, ako je za utehu, bilo je u foto-finišu - rekao je Memedović, a na to se nadovezao tragač Žarko Stevanović.

- Šta je tu za utehu - upitao je Žarko, a potom i tragačica Milica Jokanović.

- Za utehu je da je zamalo mogao i da dobije, ali kad su u pitanju sekunde, ispoštovali smo pravila. Ja sam čuo Vaš odgovor koji je tačan, ali se još pomerilo vreme dok sam ja pročitao pitanje do samog kraja. Ipak su to propozicije. I pritom su naši tragači pogrešili dva puta, i Stefan dva puta, ništa više. I otišlo je malo više sekundi na razmišljanje oko teniskih turnira u glavnim gradovima - obrazložio je detaljno Memedović.

- Težak je format kviza, stvarno. Malo može biti i surov, što si video iz ove runde. Neka bude neka mala Pirova pobeda da si uopšte došao dotle da imaš šansu da pobediš mojom greškom. Ja se izvinjavam ekipi, i to je bar nešto. Znači, dao si šansu svojim nekim nastupom dalje da uđeš u foto-finiš. Inače bi bilo mnogo ranije završeno. Biće bolje sledeći put, šta da kažeš - zaključio je tragač Dušan Macura.

Inače, pre Stefana, takmičar Veljko je bio uspešan, te je u foto-finišu uspeo da odbrani svotu od 680.000 dinara.

