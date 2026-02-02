Slušaj vest

Dnevni horoskop za 2. februar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Ponedeljak će nekim pripadnicima Zodijaka doneti uzbudljive promene.

OVAN

Iskoristite dan za komunikaciju sa saradnicima i uspostavljanje optimalnih dogovora. Kad je ljubav u pitanju, mnogo vam je stalo do druge osobe, ali zbog nesigurnosti može doći do problema u odnosu. Zdravlje je solidno.

BIK

Pokušajte da se uzdržite od komentara radi izbegavanja sukoba s nadređenom osobom. Oboje ste nespremni za kompromis. Odličan je dan za komunikaciju i bliskost s partnerom. Pričuvajte se hladnih napitaka.

BLIZANCI

Nervozni ste jer vam poslovni planovi ne idu od ruke i od nekih ćete čak morati da odustanete. Nemojte kvariti odnos s partnerom zbog ljubomore. Kad je zdravlje u pitanju, reproduktivni sistem je ugrožen.

RAK

Upornost se uvek isplati, a sada stiže finansijska nagrada za sav uloženi trud. Na polju ljubavi ste blokirani i sami primećujete da nemate uspeha u ovoj oblasti. Što se tiče zdravlja, pričuvajte se iznenadnih povreda.

LAV

Posao stagnira i sada vam je jasno kako se osećaju gubitnici. Na poslu su moguće neke lepe stvari vezane za ljubav. Imaćete priliku da upoznate pričljivu i šarmantnu osobu. Kosti vam prave probleme već duži vremenski period.

DEVICA

U toku je nepovoljan dan za finansije. Očekuje vas neplaniran veći trošak. Saradnja sa strancima unosi nervozu. U emotivnom smislu ste nezadovoljni, ali nespremni za promene. Zglobovi su prilično osetljivi.

VAGA

Niste zadovoljni poslovnom situacijom. Sastanci neće teći glatko i imaćete problem da izgurate svoje ideje. Tvrdoglavi ste i pokušavate da nametnete partneru svoja pravila. Mogući su problemi sa alergijom.

ŠKORPIJA

Problemi na poslu vas čine nesigurnim i frustriranim. Kad je ljubav u pitanju, maštate o bivšem partneru, koga ste idealizovali. Kad je zdravlje u pitanju, mogući su problemi poput preloma ili bolova vezanih za kosti ili zube.

STRELAC

Nerazumevanje s kolegama preti da eskalira i dovede do žučnog verbalnog sukoba. Nezadovoljni ste ljubavnom sferom, ali sami ste doprineli stagnaciji u ovoj oblasti, čega ste blaženo nesvesni. Mogući su problemi s venama.

JARAC

U poslovnom smislu prilično ste diplomatični i otvoreni za saradnju i kompromise. Emocije su vam snažne, pa zbog ljubomore možete prilično burno da reagujete. Kad je zdravlje u pitanju, prijao bi vam odmor u prirodi.

VODOLIJA

Veoma ste samouvereni i smatrate da su vaši poslovni planovi najbolji. Emocije su prilično proradile i imate potrebu da drugoj strani pričate o svojim osećanjima. Na polju zdravlja mogući su prolazni problemi s bešikom.

RIBE

Vredni ste i obraćate pažnju na svaki poslovni detalj. Imate velika ljubavna očekivanja. Gledajte da zbog ljubomore ne napravite sasvim nepotreban problem drugoj polovini. Neravnoteža hormona.