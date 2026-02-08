Slušaj vest

Za ljubitelje putovanja i avanture, Velika piramida u Gizi u Egiptu spada na vrh liste nezaobilaznih destinacija. Ovi drevni grobni kompleksi iz 2580. godine pre nove ere jedini su preživeli spomenici Sedam svetskih čuda antičkog sveta.

Pogledajte u galeriji unutrašnjost piramide:

Turisti istražuju unutrašnjost Velike piramide u Gizi, uski hodnici i strme stepenice Foto: printscreen/tiktok/luxholidays

Ipak, kako je nedavno otkrila jedna turistkinja, divljenje piramidama sa spoljašnjosti može biti pametnija odluka. Njena priča pokazuje da unutrašnjost nije za svakoga, a klaustrofobija može ozbiljno pokvariti iskustvo.

TikTok upozorenje iz Velike piramide

Na TikToku, korisnica Aish objavila je snimak dok se penje strmim unutrašnjim stepenicama Velike piramide – koje vode ili prema podzemnoj komori ili ka Velikoj galeriji i Kraljevskoj komori.

Kako je prolazila kroz uski hodnik, čuo se glas iza nje: osoba je odlučila da se povuče jer nije mogla da podnese zatvoren prostor.

Iako je Aish pokušala da nastavi nekoliko koraka dalje, na kraju je priznala poraz:

– „Da, mislim da i ja idem nazad. Idem dole.“

Tekst preko videa glasio je:

„POV: Ušla si unutra i odmah se kaješ.“

piramide u Gizi
Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U opisu je Aish upozorila sve koji pate od klaustrofobije, odnosno straha od zatvorenih i skučenih prostora, da razmisle pre nego što se upuste u istraživanje piramide.

Reakcije turista

Komentari su bili podeljeni. Dok su neki smatrali da je propuštena prilika, drugi koji su već prošli izazovnu unutrašnju stazu tvrde da nagrada nije vredela napora.

  • „Išla sam (traumatizovana) i soba u koju uđeš uopšte nije vredna... samo prazna prostorija sa praznim grobom.“
  • „Treba da stoji znak: kad uđeš, obavezna ti je cela penjanja.“
  • „Ako su ljudi klaustrofobični, bolje da ne ulaze, jer to uništava iskustvo svima ostalima.“

Šta vas očekuje unutra

kamile ispred piramide u Gizi
Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pre nego što se uđe u Veliku piramidu, potrebno je popeti se 18 metara spolja. Zatim se prolazi niz spuštajuću stazu koja se deli: jedna vodi do podzemne komore, a druga ka Velikoj galeriji, Kraljevskoj i Kraljičinoj komori.

