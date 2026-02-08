Slušaj vest

Za ljubitelje putovanja i avanture, Velika piramida u Gizi u Egiptu spada na vrh liste nezaobilaznih destinacija. Ovi drevni grobni kompleksi iz 2580. godine pre nove ere jedini su preživeli spomenici Sedam svetskih čuda antičkog sveta.

Ipak, kako je nedavno otkrila jedna turistkinja, divljenje piramidama sa spoljašnjosti može biti pametnija odluka. Njena priča pokazuje da unutrašnjost nije za svakoga, a klaustrofobija može ozbiljno pokvariti iskustvo.

TikTok upozorenje iz Velike piramide

Na TikToku, korisnica Aish objavila je snimak dok se penje strmim unutrašnjim stepenicama Velike piramide – koje vode ili prema podzemnoj komori ili ka Velikoj galeriji i Kraljevskoj komori.

Kako je prolazila kroz uski hodnik, čuo se glas iza nje: osoba je odlučila da se povuče jer nije mogla da podnese zatvoren prostor.

Iako je Aish pokušala da nastavi nekoliko koraka dalje, na kraju je priznala poraz:

– „Da, mislim da i ja idem nazad. Idem dole.“

Tekst preko videa glasio je:

„POV: Ušla si unutra i odmah se kaješ.“

U opisu je Aish upozorila sve koji pate od klaustrofobije, odnosno straha od zatvorenih i skučenih prostora, da razmisle pre nego što se upuste u istraživanje piramide.

Reakcije turista

Komentari su bili podeljeni. Dok su neki smatrali da je propuštena prilika, drugi koji su već prošli izazovnu unutrašnju stazu tvrde da nagrada nije vredela napora.

„Išla sam (traumatizovana) i soba u koju uđeš uopšte nije vredna... samo prazna prostorija sa praznim grobom.“

„Treba da stoji znak: kad uđeš, obavezna ti je cela penjanja.“

„Ako su ljudi klaustrofobični, bolje da ne ulaze, jer to uništava iskustvo svima ostalima.“ Šta vas očekuje unutra

Pre nego što se uđe u Veliku piramidu, potrebno je popeti se 18 metara spolja. Zatim se prolazi niz spuštajuću stazu koja se deli: jedna vodi do podzemne komore, a druga ka Velikoj galeriji, Kraljevskoj i Kraljičinoj komori.

