Jedna žena rešila je da počne sa najpopularnijom novogodišnjom odlukom - vežbanjem, ali je za to očigledno bila preumorna.
Stigao je umor
Žena došla u teretanu pa zaspala nakon 6 minuta vežbanja: Pokrili je prostirkom i doneli grejalicu, spavala puna 3 sata
Sigurno ste bar jednom u životu rekli - od januara krećem da vežbam! Nakon brojnih proslava i đakonija sa trpeza, mnogi se kao zapete puške spremaju za proleće i leto.
Jedna žena u Kini je nakon što je uradila set trbušnjaka doslovno zadremala na prostirci, a trener joj je u neverici prišao te je prekrio drugom.
Snimak je vrlo brzo postao viralan:
Na snimku se navodi da je spavala puna 3 sata kako prenosi China Youth Daily, a komentari na mrežama su se nizali:
"Ali činjenica da je neko približio i grejalicu da joj bude toplo", "6 min vežbala, 3 sata spavala, urnebesno!" "Kažu - slušaj svoje telo, njeno je reklo - sada spavaj! Dobro za nju".
