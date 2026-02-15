Slušaj vest

Sigurno ste bar jednom u životu rekli - od januara krećem da vežbam! Nakon brojnih proslava i đakonija sa trpeza, mnogi se kao zapete puške spremaju za proleće i leto.

Jedna žena u Kini je nakon što je uradila set trbušnjaka doslovno zadremala na prostirci, a trener joj je u neverici prišao te je prekrio drugom.

Snimak je vrlo brzo postao viralan:

Na snimku se navodi da je spavala puna 3 sata kako prenosi China Youth Daily, a komentari na mrežama su se nizali:

"Ali činjenica da je neko približio i grejalicu da joj bude toplo", "6 min vežbala, 3 sata spavala, urnebesno!" "Kažu - slušaj svoje telo, njeno je reklo - sada spavaj! Dobro za nju".

VIDEO: Kako da se izborite sa alergijama, umorom i virusima: