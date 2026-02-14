Slušaj vest

Dok se većina ljudi muči s visokim troškovima života, ima i onih koji žive u potpuno drugom svetu i plaćaju stvari za koje većina ni ne zna da postoje. Nedavna rasprava na Redditu otvorila je pitanje koje su navike i usluge rezervisane samo za superbogate, pa se skupilo gotovo 5.000 komentara. Ljudi su u njima opisivali situacije koje zvuče kao iz filma.

Labudovi za iznajmljivanje

Bazeni su za mnoge luksuz, ali neki idu i dalje. Jedan korisnik ispričao je priču o milijarderu koji je hteo da labudovi plivaju u jezeru ispred njegove kuće.

"Bio je razočaran kad su labudovi počeli da se linjaju i izgledaju raščupano. Postoji čak i usluga iznajmljivanja labudova koja ih povremeno menja kako bi uvek izgledali besprekorno", napisao je.

Labudovi Foto: Shutterstock

"Vrtić za orhideje"

Za najbogatije čak i briga o biljkama može biti tuđi posao. Jedan komentator spomenuo je uslugu koju zovu "vrtić za orhideje".

"Pošaljete orhideju koja ne cveta na profesionalnu negu dok opet ne procveta, a u međuvremenu dobijete zamensku koja već cveta, tako da u kući stalno imate cvetajuće orhideje", napisao je.

Foto: Profimedia

Biblioteke po meri

Prosečna osoba ima policu za knjige, a oni najbogatiji mogu da naruče čitavu biblioteku skrojenu po svom ukusu.

"Za apsurdno bogate koji žele klasičnu biblioteku s kožno uvezanim knjigama, postoje kompanije koje će složiti kolekciju prema vašem ukusu, ispisati knjige na vrhunskom bezkiselinskom papiru i uvezati ih tako da se sve vizualno uklapa u određenu temu", napisao je korisnik. Dodao je da cena takve usluge često kreće od nekoliko stotina hiljada.

Biblioteka, The Bristol Belgrade Foto: The Bristol Belgrade

Vreme je skuplje od novca

Jedan komentator opisao je iskustvo s direktorom kompanije s liste Fortune 500. Limuzina je kasnila 35 minuta, a direktorov sektor za putovanja odmah je tražio da se ta kompanija stavi na crnu listu.

Foto: Shutterstock

"Sledećeg dana sam bio u kancelariji i čuo kako moj šef viče na vlasnika limuzinske službe i traži povraćaj novca. Govorio je da je izgubljeno vreme izvršnog direktora vredelo više nego što mi zaradimo za godinu dana", napisao je.

Agenti za obrazovanje

Dok mnogi roditelji razbijaju glavu oko upisa dece u dobru školu, superbogati za to angažuju obrazovne agente.

Foto: printscreen/youtube/ Old Money Luxury

"Šalju ih po svetu na sajmove privatnih škola, a njihov posao je da profil deteta, koje može da ima tek 10 godina, usklade s najboljom školom koja odgovara onome što porodica želi", stoji u jednom komentaru. Dodaje se i da ti agenti rade s više dece odjednom i dobijaju proviziju od škole u koju smeste učenika.

Kupovina bez odlaska u prodavnicu

Ultrabogati ne moraju da idu u kupovinu. Izbor dolazi njima, čak i kad je reč o velikim stvarima.

Jedan korisnik je to opisao ovako: "Jednom sam bio u neverovatnom penthausu u Majamiju u koji su doneli više različitih stepeništa kako bi vlasnik mogao da izabere koje mu se najviše sviđa. Bilo je ludo."

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Bogataši