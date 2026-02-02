Slušaj vest

Uoči nove epizode kviza "Superpotera", koji se emituje subotom od 21 čas na Prvom programu Radio-televizije Srbije, produkcija je rešila da proveri koliko su Tragači zaista potkovani znanjem.

Mini-test kroz koji su morali da prođu Tragači iz kviza "Superpotera" brzo je postao hit na društvenim mrežama.

Produkcija kviza želela je da zagreje Tragače uoči nove epizode i igra je najpre počela lako.

Prvo pitanje za tragače bilo je klasično "izbaci uljeza", a ponuđeni odgovori bili su Betmen, Tor i Spajdermen.

Bez mnogo razmišljanja, tragači su izbacili Betmena, i bili u pravu.

Jedan od Tragača obrazložio je svoj brz i tačan odgovor.

Foto: RTS Printscreen

- Betmen pripada DC univerzumu, dok su Tor i Spajdermen junaci iz Marvelove porodice - rekao je on.

Međutim, drugo pitanje potpuno je poremetilo tok igre.

Zadatak je bio da se prepozna grad sa razglednice. Naizgled jednostavno, ali u praksi je bila prava noćna mora za tragače.

Odgovor je bio Niš. Zatim Amsterdam. Onda Prokuplje, Kraljevo, pa Kruševac. Ali je svaki bio netačan što je zbunilo najpametnije ljude kviza.

Tek nakon što su prvo spomenuli pola Srbije, i čak zalutali van granica zemlje, stigli su do tačnog rešenja - Knjaževac.

Voditeljka mini-testa nije propustila priliku da ih malo "pecne".

- Poenta je da morate da odete u Knjaževac, zato što ste toliko pogrešili - rekla je voditeljka kroz smeh.

Na kraju videa ostavljena je i zagonetka za publiku, jer je Tragači nisu rešili.

